Bundestrainer Herbert verweigert Kommentar zu Kleber

Will sich nicht mehr zur WM-Absage von Maximilian Kleber äußern: Bundestrainer Gordon Herbert.

Bonn Nach einem internen Zwist erklärte Maxi Kleber seine Absage für die Basketball-WM. Chefcoach Gordon Herbert will dies öffentlich nicht groß bedauern.

Basketball-Bundestrainer Gordon Herbert hat einen inhaltlichen Kommentar zur WM-Absage von NBA-Profi Maximilian Kleber verweigert.

Auf mehrfache Nachfrage zu dessen Fehlen sagte der kanadische Chefcoach beim Medientraining in Bonn nur: „Maxi ist nicht hier. Noch einmal: Maxi ist einfach nicht hier. Wir haben sehr gute Spieler hier.“

Der Spieler der Dallas Mavericks hatte seine Teilnahme an der WM in Asien (25. August bis 10. September) von sich aus abgesagt, nachdem er von Kapitän Dennis Schröder öffentlich kritisiert wurde.

WM-Absage nach Schröder-Kritik

Schröder warf Kleber nicht nur fehlende Skills vor, sondern kritisierte ihn auch für seine Absage vor der EM im eigenen Land vor einem Jahr. Auch damals hatte Herbert zu Klebers Situation nichts Inhaltliches sagen wollen.

In dem Zwist zwischen Schröder und Kleber positionierte sich der Bundestrainer nun klar für seinen Kapitän und lobte diesen nach seiner Entschuldigung für seine „Stärke“. Aus dem derzeit 18 Spieler umfassenden Kader plant Herbert am Sonntag mindestens vier Akteure zu streichen. Das erste Testspiel der WM-Vorbereitung steigt am Samstagabend (19.00 Uhr/Magentasport) gegen Schweden.

Im Vergleich zum Bronze-Team aus 2022 sieht Herbert seine Mannschaft nun besser aufgestellt. „Ich denke, wir sind ein gewachsenes Team. Wir werden besser sein als vergangenen Sommer“, sagte Herbert beim ersten von drei Medientrainings. Flügelspieler Nick Weiler-Babb fehlt als einziger Bronzegewinner verletzungsbedingt. Dafür sind Moritz Wagner und Isaac Bonga im Vergleich zum Vorjahr neu dabei. Im japanischen Okinawa trifft Deutschland in der WM-Vorrunde auf Co-Gastgeber Japan, Mitfavorit Australien und Finnland.