Bonn baut Serie aus und übernimmt Tabellenführung

Die Telekom Baskets Bonn haben sich in der Basketball-Bundesliga die Tabellenführung von Alba Berlin zurückgeholt.

Die Mannschaft von Cheftrainer Tuomas Iisalo bezwang die MHP Riesen Ludwigsburg in einem Nachholspiel dank eines 18:0-Laufs in der zweiten Hälfte mit 91:75 (41:41) und hat damit 23 ihrer 25 Saisonspiele gewonnen. In der BBL fuhren die Bonner ihren zehnten Sieg nacheinander ein, wettbewerbsübergreifend war es sogar der 16. Erfolg in Serie.

40. | 91:75 - Wir revanchieren uns bei den @MHP_RIESEN, übernehmen die Tabellenführung in der @easyCreditBBL und bauen unsere Siegesserie auf 16 Siege (wettbewerbsübergreifend) aus! @LeonKratzer und @TjShorts5 erzielen beide 16 Punkte, @TeamTae23 folgt mit 15! #HEARTBERG pic.twitter.com/GmKujTNDPE — Telekom Baskets Bonn (@TelekomBaskets) March 29, 2023

Obwohl sich die Ludwigsburger zu Beginn einige Ballverluste leisteten, führten sie nach dem ersten Viertel mit 24:18, da sie hochprozentig aus dem Feld trafen. Die Bonner nutzten immer wieder ihre Größenvorteile aus, vor allem Nationalspieler Leon Kratzer spielte in der Zone stark auf. Dank 14 Punkten in der ersten Hälfte verhalf Kratzer Bonn zum 41:41-Ausgleich.

Shorts dreht ab Ende des dritten Viertels auf

Danach verloren die Bonner zu häufig den Ball, zudem fand Anführer TJ Shorts gegen die gute Ludwigsburger Verteidigung weiter nicht ins Spiel und war eine Minute vor Ende des dritten Viertels noch ohne Treffer aus dem Feld.

Doch dann erzielte Shorts sieben Punkte nacheinander und brachte sein Team mit 62:60 in Führung. Das war für die Hausherren die Initialzündung: Viertelübergreifend drehten sie durch einen 18:0-Lauf die Partie und kontrollierten fortan. Mit jeweils 16 Zählern waren Shorts und Kratzer die Bonner Topscorer.