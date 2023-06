Europameisterschaft Basketballerinnen starten in erste EM seit 2011

Ljubljana Der Auftakt könnte schwerer kaum sein. Die deutschen Basketballerinnen treffen auf EM-Mitfavorit Frankreich. Doch danach ist einiges möglich.

Nach Jahren in der Zuschauerrolle sind die deutschen Basketballerinnen zurück auf der europäischen Bühne.

Erstmals seit 2011 ist die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes wieder bei einer Europameisterschaft dabei und will dort für die eine oder andere Überraschung sorgen. „Wir wollen zeigen, dass wir einen Platz im Kreis der Top-Teams in Europa verdient haben“, sagte die neue Bundestrainerin Lisa Thomaidis vor dem Auftaktspiel gegen den Mitfavoriten Frankreich an diesem Donnerstag (20.45 Uhr/Magentasport) im slowenischen Ljubljana.

Weitere Gegner in der Gruppenphase sind dann Gastgeber Slowenien (Freitag) und Großbritannien (Sonntag). Um die Zwischenrunde mit einem K.o.-Spiel um den Einzug ins Viertelfinale zu erreichen, muss das deutsche Team mindestens Platz drei belegen. „Wir wollen aus der Vorrunde rauskommen“, sagte Routinier Marie Gülich, die schon in der WNBA Erfahrung gesammelt hat. „Und was dann kommt, werden wir sehen.“

Bei der letzten EM-Teilnahme vor zwölf Jahren war das Turnier nach drei Niederlagen in der Gruppenphase schnell wieder vorbei. Dieses Mal wollen die deutschen Damen länger im Turnier bleiben und Erfahrungen für die Zukunft sammeln. „Diese Qualifikation soll schließlich keine Eintagsfliege sein, auf die wir danach wieder zwölf Jahre lang warten müssen“, sagte Thomaidis.