Basketballer Theis will zur WM

Indianapolis Basketball-Profi Daniel Theis hat die WM 2023 in Asien fest im Visier.

Basketball-Profi Daniel Theis hat die WM 2023 in Asien fest im Visier.

„Ich habe mich vor einigen Wochen mit Gordon Herbert getroffen und das Ziel ist auf jeden Fall, dass ich spiele und wir den Kern vom vergangenen Mal zusammenbekommen“, sagte der 31 Jahre alte Profi von den Indiana Pacers in einem Interview der ARD-Sportschau.

Bei EM-Bronze im eigenen Land im Vorjahr bildeten Theis, Dennis Schröder und Franz Wagner den Kern des Teams, das die erste Großereignis-Medaille seit 2005 holte. Dazu kamen Rollenspieler aus der Bundesliga wie Bayerns Andreas Obst oder Alba Berlins Maodo Lo.

Weltmeisterschaft 2023 in Indonesien

In diesem Jahr findet die WM von 25. August bis 10. September in Indonesien, Japan sowie auf den Philippinen statt. In welchem Land das deutsche Team seine Vorrundenspiele bestreitet, wird erst die Auslosung Ende April zeigen. Lobend äußerte sich Theis über die Rolle von Nationalmannschaftskapitän Schröder bei den Los Angeles Lakers. „Für so ein Team ist es wichtig, so jemanden wie Dennis zu haben, der jede Sekunde verteidigt und sich keine Auszeit nimmt“, sagte Theis.

Theis selbst sprach über die schwierige Zeit nach seiner Knieverletzung. Nach zwölf Wochen Reha sei er zum Team gestoßen. „Und dann, als ich gerade im Rhythmus war, hatte ich ein Gespräch mit dem Coach und dem Front Office, dass sie jetzt sehen wollen, wie gut die jungen Spieler sind. Das ist dann natürlich ein ziemlicher Schlag ins Gesicht“, sagte der gebürtige Niedersachse, der in dieser Spielzeit bei den Pacers kaum eine Rolle spielte.