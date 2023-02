Basketball-Bundestrainer Herbert reduziert Kader

Frankfurt/Main Sportlich sind die beiden letzten WM-Qualifikationsspiele ohne große Bedeutung. Für die Zukunft haben sie aber für den Bundestrainer eine Relevanz.

Basketball-Bundestrainer Gordon Herbert hat seinen Kader für die beiden WM-Qualifikationsspiele in Frankfurt am Main gegen Schweden an dem Freitag (19.30 Uhr/Magentasport) und drei Tage später in Finnland reduziert.

Herbert strich den Ludwigsburger Johannes Patrick und Nicholas Tischler von den Basketball Löwen Braunschweig aus dem Kader, der nun noch aus 14 Spielern besteht.

Das deutsche Team ist bereits für die Weltmeisterschaft auf den Philippinen, in Japan und Indonesien (25. August bis 10. September) qualifiziert. Dennoch will Herbert die anstehenden beiden Partien gewinnen, um die Gruppe als Erster abzuschließen. „Das hat zwar keinen Einfluss auf die WM-Auslosung. Wenn wir das Nationaltrikot anziehen, wollen wir aber auch gewinnen“, sagte Herbert.

Verzichten muss der Bundestrainer auf die NBA-Stars um Dennis Schröder sowie die Euroleague-Spieler von Alba Berlin und Bayern München. Auch deshalb nutzt er das aktuelle Nationalmannschaftsfenster, um junge Spieler zu testen. „Sie sollen an das Nationalteam herangeführt werden und können wichtige Erfahrungen sammeln“, sagte Herbert, der in Johannes Voigtmann zumindest einen sehr erfahrenen Spieler in seinen Reihen hat.