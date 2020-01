Steuerte 15 Punkte zum Alba-Sieg in Belgrad bei: Peyton Siva.

Basketball-Euroleague Alba siegt auch in Belgrad - Nächste Pleite für Bayern

Belgrad Nach dem Erfolg am Dienstag in Piräus gewannen die Berliner am Freitag auch beim serbischen Serienmeister Roter Stern Belgrad.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Alba siegt auch in Belgrad - Nächste Pleite für Bayern

Basketball-Bundesligist Alba Berlin hat in der Euroleague den zweiten Auswärtssieg nacheinander geholt.

Nach dem Erfolg am Dienstag in Piräus gewannen die Berliner am Freitag auch beim serbischen Serienmeister Roter Stern Belgrad nach Verlängerung mit 94:85 (39:43, 79:79). Für Alba war es der siebte Sieg im 20. Spiel der Königsklasse. Beste Berliner Werfer waren Peyton Siva und Luke Sikma mit je 15 Punkten.

Indes hat der FC Bayern München eine weitere Niederlage kassiert und war auch nach drei Spielen unter Neu-Trainer Oliver Kostic auf das erste Erfolgserlebnis. Der deutsche Meister verlor beim griechischen Spitzenclub Olympiakos Piräus mit 72:89 (32:37) und baute seine Negativserie in der europäischen Königsklasse auf sechs Spiele aus.

Bester Werfer bei den Münchnern war Vladimir Lucic mit 15 Punkten, bei den Griechen zeigte sich Sasha Vezenkov mit 20 Zählern am treffsichersten. Mit einer Bilanz von nun 6:14-Siegen bleiben die Münchner Tabellenletzter.