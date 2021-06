Alba bangt um Verbleib von Kapitän Giffey

Berlin. Basketball-Bundesligist Alba Berlin muss um den Verbleib von Kapitän Niels Giffey bangen.

Der gebürtige Berliner soll vor einem Wechsel zum litauischen Serienmeister Zalgiris Kaunas stehen und sich mit dem Euroleague-Konkurrenten bereits auf einen Vertrag bis 2024 geeinigt haben. Bestätigt wurde der Wechsel bisher aber noch nicht.

Alba-Sportdirektor Himar Ojeda gab sich am Donnerstagabend beim Playoff-Spiel in Ulm noch bedeckt. "Wir sind gerade mitten in den Playoffs, da gibt es keinen Grund, auf Gerüchte zu reagieren", sagte der Spanier bei Magentasport. Klar ist aber auch, dass die Berliner ihre Identifikationsfigur nicht kampflos abgeben wollen. "Er ist ein wichtiger Teil dieses Teams und wir wollen ihn gerne behalten", sagte Ojeda.

Der gebürtige Berliner Giffey stammt aus der Alba-Jugend. 2010 ging er ins College in die USA, kehrte 2014 in die deutsche Hauptstadt zurück. Der Vertrag des 29-Jährigen läuft im Sommer aus.

