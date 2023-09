Basketball-Weltmeister sind "Die Besten 2023"

Villapiana. Die Basketball-Weltmeister von Manila sind von den Athleten der Deutschen Sporthilfe als „Die Besten 2023“ ausgezeichnet worden.

Das Beste kommt zum Schluss. So heißt es. Und so war es auch am späten Freitagabend in Kalabrien. Eine Woche lang hatten rund 100 der erfolgreichsten deutschen Athletinnen und Athleten des Jahres aus dem olympischen und paralympischen Sport auf Einladung der Stiftung Deutsche Sporthilfe einen Urlaub im Aldiana Clubhotel in Italien genossen. Zum großen Finale hatten sie sich fein gemacht: bunte Kleider, knallige Hosenanzüge und schicke Hemden umschmeichelten die Athletenkörper. Die große Gala zum Abschluss der Reise ist etwas Besonderes. Dann wird der oder die Beste des Jahres gekürt – gewählt von den rund 4000 von der Sporthilfe geförderten Athletinnen und Athleten. Gegen 23 Uhr stand fest: Nicht die oder der Beste – sondern das Beste kam zum Schluss.

Das Basketball-Team der Männer, das im September bei der Weltmeisterschaft in Japan, Indonesien und auf den Philippinen überraschend und erstmals den Titel nach Deutschland geholt hatte, setzte sich bei der Wahl gegen vier weitere WM-Siegerinnen und -Sieger durch: Leonie Beck (Schwimmen), die Hockey-Nationalmannschaft der Herren, Darja Varfolomeev (Rhythmische Sportgymnastik) und Oliver Zeidler (Rudern) teilten sich gemeinsam den zweiten Platz.

Basketballer sorgen auch im Sporthilfe Club der Besten für Euphorie

Der Applaus im Theater der Hotelanlage war groß – jeder hier wusste genau, was zu so einem Erfolg dazu gehört. Und dass die Basketballer mit ihrem historischen Sieg etwas losgetreten hatten, sah man auch in der Woche in Italien. Die Begeisterung fürs Körbejagen war im den Sporthilfe Club der Besten geschwappt. Wenn man Athleten in Trikots anderer Sportarten sah, dann waren es keine der großen Fußballvereine, sondern die Muskelshirts der NBA-Klubs. Nur zu gerne hätten sich die Teilnehmer wohl beim Club internen Basketballturnier hautnah von den Fähigkeiten der Weltmeister überzeugt. Doch der Zeitplan der Ligen ließ eine Anreise nicht zu.

Einer, der nicht ganz so weit entfernt saß, ließ sich daher per Video zuschalten. Co-Kapitän Johannes Voigtmann spielt für Olimpia Milano und meldete sich aus Norditalien. Sichtlich nervös bedankte er sich „stellvertretend fürs ganze Team“ für die Auszeichnung. „Sie ist für uns eine riesige Ehre, weil sie von denen kommt, die selbst extrem erfolgreich sind und am besten wissen, was unser Weltmeistertitel bedeutet, was für Entbehrungen und Rückschläge dazu gehören.“ Er würdigte auch die weiteren Nominierten, „viele, die ebenfalls enorme Leistungen gebracht haben“.

Welchen Hype, er und seine Mannschaft in der Heimat ausgelöst hatten, sei ihm vor Ort gar nicht bewusst gewesen. „Wir haben in unserer Bubble gelebt und versucht, uns darauf zu konzentrieren, dass wir halbwegs erfolgreich sind.“ Erst beim Empfang in Frankfurt habe man die Begeisterung gespürt. „Das hat uns schon gefreut, mit unserer Leistung im Schatten des Fußballs einen Hype ausgelöst zu haben. Wir hoffen, dass wir das auch mitnehmen können.“

Sporthilfe Club der Besten: Roller hält Laudatio auf Basketball-Weltmeister

Auch in Abwesenheit erfuhren der 31-Jährige und sein Team, das sich im Finale von Manila/Philippinen mit einem Sieg über Serbien den Titel geschnappt hatte, eine Ehrung. Pascal Roller, der zwischen 1999 und 2008 122 Basketball-Länderspiele für Deutschland absolviert hatte, hielt eine Laudatio.

Darin zeichnete der 46 Jahre alte TV-Experte den schweren Weg des Teams nach. Angefangen bei der WM 2019 in China. „Diese Mannschaft trat mit ziemlich hohen Erwartungen und Vorschusslorbeeren an, schied aber in der Vorrundengruppe aus.“ Von außen habe es geheißen, es habe ein Team gespielt, „mit starken Charakteren, großen Egos, die nicht bereit seien, ihre Rolle zu akzeptieren und sich unterzuordnen. Das Resultat damals: enttäuschend. Die Zukunft des Teams schien ungewiss.“ Doch dieser Moment sei ein Wendepunkt gewesen. Der erste Schritt: Erstmals seit 2008 qualifizierte sich wieder ein deutsches Basketballteam für die Olympischen Spiele 2021 in Tokio. „Mehr als eine Duftmarke wurde dann mit dem Gewinn der Bronzemedaille bei der Heim-EM geschafft“, sagte Roller. „Auf einmal wurde aus einem Underdog ein Team, das an guten Tagen alles reißen kann.“

Besondere Würdigung von Gordon Herbert und Dennis Schröder

Unglaublich sei dann gewesen, was sich in diesem Jahr bei der WM ereignet hatte. Als einziges Team blieb Deutschland im ganzen Turnier ungeschlagen. Im Jahrhundertspiel im Halbfinale zeigte die Mannschaft beim Sieg gegen die Übermacht USA „eines der besten Basketballspiele, das ich je gesehen habe“, schwärmte Roller. „Diese Mannschaft hat auf und neben dem Platz eine unzerstörbare Einheit gebildet. Klare Rolle und Hierarchien waren die Basis von dem, was kommen sollte. Jeder Einzelne hatte in diesem Turnier seinen Moment. Schwächephasen wurden ausgehalten, offene Kommunikation und Konflikte schweißten das Team noch mehr zusammen.“

Herausgehoben würdigte Pascal Roller Trainer Gordon Herbert für seine gelungene Kaderzusammenstellung und NBA-Star Dennis Schröder, der als Kapitän, alle Last geschultert habe. Der zugeschaltete Voigtman war sichtlich bewegt, er betonte: „Durch diesen schwierigen Verlauf unseres Weges ist der Erfolg jetzt umso größer.“ Das Beste kommt zum Schluss.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport