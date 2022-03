Ausschluss russischer Sportler auch beim Klettern und Ringen

Krieg in der Ukraine

Berlin. Auch die Weltverbände für Klettern (IFSC) und Ringen (UWW) folgen der Forderung des Internationalen Olympischen Komitees und schließen russische und belarussische Sportler von ihren Wettkämpfen aus, teilten die Verbände jeweils mit.

Die Entscheidung sei in einer "bedauerlichen Situation" gefallen, schrieb UWW. Demnach dürften "mit sofortiger Wirkung" keine Ringer oder Funktionäre von UWW-angeschlossenen Verbänden in Russland und Belarus zu internationalen Wettkämpfen zugelassen werden. Beide Verbände teilten zudem mit, internationale Wettkämpfe, die in Russland oder Belarus geplant waren, auszusetzen oder abzusagen.

Das Internationale Olympische Komitee hatte empfohlen, russische und belarussische Sportler und Funktionäre von internationalen Wettbewerben auszuschließen. Hintergrund sind die Sanktionen im Zuge des Ukraine-Krieges gegen Russland und seinen Verbündeten Belarus.

