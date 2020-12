Machbare Quali-Gruppe für das DFB-Team - Reise nach Island

In Zürich werden am Montag die WM-Qualifikationsgruppen ausgelost.

Zürich/Essen. Die Qualifikationsgruppen für die WM-Qualifikation 2022 sind gelost. Deutschland hat machbare Gegner erwischt.

19.05 Uhr: Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft spielt in der Qualifikation zur Katar-WM 2022 in der Gruppe J gegen Rumänien, EM-Viertelfinalist Island, Nordmazedonien, Armenien und Liechtenstein. Das ergab die Auslosung der zehn Qualifikationsgruppen am Montag in Zürich. Nur die Gruppensieger qualifizieren sich direkt für die Winter-WM (21. November bis 18. Dezember 2022).

Die Gruppenzweiten müssen in die Playoffs um noch drei WM-Tickets mit den beiden besten noch nicht qualifizierten Gruppensiegern aus der Nations League. Die Qualifikation wird im März, September (jeweils mit drei Spieltagen), Oktober und November (jeweils zwei Spieltage) gespielt. Die Playoffs finden im März 2022 statt.

Weltmeister Frankreich, bei der Europameisterschaft im kommenden Jahr Gruppengegner der deutschen Auswahl, trifft in der Gruppe D unter anderem auf die Ukraine und Finnland. Der zweite deutsche EM-Gruppengegner und amtierende Europameister Portugal bekommt es in der Gruppe A unter anderem mit Serbien und Irland zu tun. England spielt in der Gruppe I gegen Polen, Italien in der Gruppe C gegen die Schweiz. Die Niederlande treten unter anderem gegen die Türkei und Norwegen an.

Die Katar-WM war wegen der Hitze im Sommer am Persischen Golf von der FIFA in den Winter verlegt worden. Die Bundesliga wird ihre Saison 2022/23 für die Endrunde unterbrechen.

18.54 Uhr: Damit ist die Auslosung beendet. Das sind die Qualifikationsgruppen für die WM 2022:

GRUPPE A: Portugal, Serbien, Irland, Luxemburg, Aserbaidschan

Portugal, Serbien, Irland, Luxemburg, Aserbaidschan GRUPPE B: Spanien, Schweden ,Griechenland, Georgien, Kosovo

Spanien, Schweden ,Griechenland, Georgien, Kosovo GRUPPE C: Italien, Schweiz, Nordirland, Bulgarien, Litauen

Italien, Schweiz, Nordirland, Bulgarien, Litauen GRUPPE D: Frankreich, Ukraine, Finnland, Bosnien und Herzegowina, Kasachstan

Frankreich, Ukraine, Finnland, Bosnien und Herzegowina, Kasachstan GRUPPE E: Belgien, Wales, Tschechien, Belarus, Estland

Belgien, Wales, Tschechien, Belarus, Estland GRUPPE F: Dänemark, Österreich, Schottland, Israel, Färöer, Moldau

Dänemark, Österreich, Schottland, Israel, Färöer, Moldau GRUPPE G: Niederlande, Türkei, Norwegen, Montenegro, Lettland, Gibraltar

Niederlande, Türkei, Norwegen, Montenegro, Lettland, Gibraltar GRUPPE H: Kroatien, Slowakei, Russland, Slowenien, Zypern, Malta

Kroatien, Slowakei, Russland, Slowenien, Zypern, Malta GRUPPE I: England, Polen, Ungarn, Albanien, Andorra, San Marino

England, Polen, Ungarn, Albanien, Andorra, San Marino GRUPPE J: Deutschland, Rumänien, Island, Nordmazedonien, Armenien, Liechtenstein

18.48 Uhr: Damit ist die deutsche Gruppe perfekt. In der WM-Qualifikation trifft das DFB-Team auf Rumänien, Island, Nordmazedonien, Armenien und Liechtenstein - alles andere als ein Gruppensieg wäre dementsprechend eine große Überraschung.

18.46 Uhr: Liechtenstein ist es. Also immerhin keine weite Reise für die Deutschen.

18.45 Uhr: Ein deutscher Gegner fehlt noch. Soviel steht schon fest: Es wird ein Fußball-Zwerg.

18.44 Uhr: Der vierte Gruppengegner Deutschlands ist Armenien - unter anderem mit dem Ex-Dortmunder Henrihk Mkhytarian.

18.41 Uhr: Falls jemand von Ihnen den Überblick verloren hat: Die deutschen Gruppengegner sind bislang: Rumänien, Island und Nordmazedonien.

18.40 Uhr: Nordmazedonien ist der nächste deutsche Gegner. Wieder kein großer Gegner, wieder machbar für den DFB.

18.36 Uhr: Nun ist Rafael van der Vaart am Zug. Heißt: Die Teams aus Topf 4 werden gezogen. Mit dabei unter anderem Bosnien-Herzegowina als wohl stärkste Mannschaft.

18.35 Uhr: Rumänien und Island also - vermeintlich machbare Gegner für die deutsche Auswahl. Doch beide Nationen sollen nicht unterschätzt werden.

18.34 Uhr: Da ist der nächste deutsche Gruppengegner: Island. Spannende Reise für die Löw-Elf!

18.32 Uhr: Daniele De Rossi ist schon am nächsten Topf. Topf 3 ist unter anderem mit Russland, Norwegen oder Schottland bestückt - alles mögliche Gegner der DFB-Elf.

18.30 Uhr: Und da steht der erste deutsche Gruppengegner fest: Es ist Rumänien. Natürlich ein Außenseiter, aber gerade, was den Nachwuchs angeht, haben sich die Rumänen zuletzt verbessert. Der Beweis: 2019 zog die rumänische Auswahl bis ins Halbfinale der U21-EM ein - und scheiterte dort denkbar knapp an Deutschland.

18.28 Uhr: Spannend wird es in Gruppe C, da trifft Italien auf die Schweiz. Die Türkei trifft in Gruppe G auf die Niederlande. Österreich ist in einer Gruppe mit Dänemark.

18.27 Uhr: Weiter geht es mit Topf 2. Der potenziell stärkste Gegner der deutschen Mannschaft steht somit gleich fest. Es könnte etwa die Türkei werden.

18.26 Uhr: Damit steht auch fest: Deutschland ist in einer Sechsergruppe.

In Zürich werden am Montag die WM-Qualifikationsgruppen ausgelost. Foto: dpa

18:24 Uhr: Endlich werden die ersten Lose gezogen. Zunächst die Gruppenköpfe. Portugal geht in Gruppe A, Spanien in Gruppe B, Italien in Gruppe C, Frankreich in Gruppe D, Belgien in Gruppe E, Dänemark in Gruppe F, die Niederlande in Gruppe G, Kroatien in Gruppe H, England in Gruppe I und Deutschland in Gruppe J.

18:10 Uhr: Zur Einstimmung auf das Turnier im Jahr 2022 gibt es nun einen Rückblick auf die WM 2018 - am Ende mit jubelnden Franzosen.

18.06 Uhr: Auch der ehemalige Bundesligaprofi Rafael van der Vaart ist inzwischen auf der Bühne. Er nennt Maradona "ein Vorbild für uns alle".

18.04 Uhr: Die erste Losfee wird vorgestellt, Daniele De Rossi ist da. Erstes Thema: Der Tod der argentinische Fußball-Legende Diego Maradona. "Wir werden ihn nie vergessen", sagte der Italiener, der zum Ende seiner Karriere bei River Plate in Argentinien spielte.

18.01 Uhr: Die Übertragung beginnt und die Fifa zeigt historische Aufnahmen vergangener WM-Turniere.

17.40 Uhr: Und wer kommt weiter? Nur die jeweiligen Gruppensieger ist sicher bei der WM-Endrunde dabei. Die Gruppenzweiten müssen in einer zusätzlichen Qualifikationsrunde um ihr Ticket kämpfen.

17.32 Uhr: Zum Modus: Es gibt sechs Lostöpfe. In den ersten fünf befinden sich je zehn Mannschaften. in Topf 6 nur fünf Teams. Von den Losfeen Rafael van der Vaart und Daniele De Rossi werden insgesamt zehn Gruppen gezogen.

17.00 Uhr: Die Auslosung aus Zürich wird heute live auf dem Sender Sky Sport News übertragen. Beginn ist 18.00 Uhr. Zudem gibt

Das sind die Lostöpfe:

Topf 1: Belgien, Frankreich, England, Portugal, Spanien, Italien, Kroatien, Dänemark, Deutschland, Niederlande

Belgien, Frankreich, England, Portugal, Spanien, Italien, Kroatien, Dänemark, Deutschland, Niederlande Topf 2: Schweiz, Wales, Polen, Schweden, Österreich, Ukraine, Serbien, Türkei, Slowakei, Rumänien

Schweiz, Wales, Polen, Schweden, Österreich, Ukraine, Serbien, Türkei, Slowakei, Rumänien Topf 3: Russland, Ungarn, Irland, Tschechien, Norwegen, Nordirland, Island, Schottland, Griechenland, Finnland

Russland, Ungarn, Irland, Tschechien, Norwegen, Nordirland, Island, Schottland, Griechenland, Finnland Topf 4: Bosnien und Herzegowina, Slowenien, Montenegro, Nordmazedonien, Albanien, Bulgarien, Israel, Belarus, Georgien, Luxemburg

Bosnien und Herzegowina, Slowenien, Montenegro, Nordmazedonien, Albanien, Bulgarien, Israel, Belarus, Georgien, Luxemburg Topf 5: Armenien, Zypern, Färöer, Aserbaidschan, Estland, Kosovo, Kasachstan, Litauen, Lettland, Andorra

Armenien, Zypern, Färöer, Aserbaidschan, Estland, Kosovo, Kasachstan, Litauen, Lettland, Andorra Topf 6: Malta, Moldawien, Liechtenstein, Gibraltar, San Marino

Herzlich Willkommen zu unserem Live-Ticker der Auslosung der Qualifikationsgruppen für die WM 2022 in Katar. (fs)