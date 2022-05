Fußball Kreisliga A2 Auf einen Blick: Alles zum Spieltag in der Kreisliga A2

Ennepe-Süd. Es steht ein wildes Wochenende in der A-Liga bevor. Oben wird vielleicht ein Meister gekürt und unten könnten Abstiegskandidaten weiter fallen.

An diesem Wochenende steigt in der Fußball-Kreisliga A2 der nächste Spieltag. Beim Derby zwischen dem SC Obersprockhövel II und der TSG Sprockhövel II kann das Rennen um die Meisterschaft entschieden werden. Zudem steigt der Abstiegskracher TSG Herdecke – BW Voerde II. Wir haben alle Stimmen, alle Personalien und alle wichtigen Infos für euch auf einen Blick.

Was wichtig ist in der Fußball-Kreisliga A2

SC Obersprockhövel II – TSG Sprockhövel IIWann & Wo? Am Sonntag um 12.45 Uhr am Schlagbaum.Letztes Duell: Der SC Obersprockhövel II feierte im Hinspiel einen 4:2-Erfolg über die TSG Sprockhövel II.Personal: Der SCO II kann für das Spiel aus dem Vollen schöpfen. Nur Simon Bulenda und Paul Itzek fallen aus. Der große obersprockhöveler Kader kann die beiden Ausfälle allerdings sehr gut auffangen. TSG Sprockhövel II hat dagegen größere Personalsorgen. Fabian Feldmann, Fynn Tackenberg, Florian Nittka und Philipp Stambor werden fehlen. Zudem wird die Unterstützung aus der A-Jugend geringer als in den vergangenen Wochen ausfallen.Das sagen die Trainer: „Ein Derby ist immer etwas besonderes. Wir haben richtig Bock auf das Spiel gegen Sprockhövel II. Ich bin mir sicher, dass das eine tolle Partie wird.“ (Markus Möller, Obersprockhövel II). „Wenn der SCO II aufsteigen sollte, wäre es erstmal das letzte Derby für uns gegen sie. Deswegen freuen wir uns besonders auf die Partie.“ (Christian Kalina, Sprockhövel II).

SpVg. Linderhausen – TuS Hasslinghausen

Wann & Wo? Am Sonntag um 15 Uhr auf dem Kunstrasen an der Schwelmer Rennbahn.

Letztes Duell: Vor einem halben Jahr teilten sich bei einem 2:2 die Teams die Punkte.

Personal: Beim TuS Hasslinghausen fällt für das Duell lediglich Christopher Stähler aus. Die SpVg. Linderhausen muss mit Patrick Franke, Timo Bürger, Thorben Torell, Niklas Röse, Moritz Kotzur und Fabian Voshage auf gleich sechs ihrer Akteure verzichten. Daniel Hinzmann, Kevin Pflanz und Alexander Brandao stehen allerdings wieder im Kader der Spielvereinigung.

Das sagen die Trainer: „Dass die SCO-Reserve Meister werden kann, wenn wir gewinnen, spielt für uns keine Rolle. Wir schauen nur auf uns.“ (Luca Schreiber, SpVg. Linderhausen). „Wir wollen offensiv auftreten. Linderhausen hat einige Spieler, die viel höher spielen könnten. Dennoch wollen wir unsere Serie ausbauen.“ (Kaan Kursun, TuS Hasslinghausen).

TSG Herdecke – Blau-Weiß Voerde II

Wann & Wo? Am Sonntag um 15 Uhr am Bleichstein.

Letztes Duell: Das Hinspiel gewannen die Herdecker knapp mit 1:0 gegen Voerde.

Personal: Die personelle Situation bei der TSG Herdecke hat sich im Vergleich zum letzten Spiel entspannt. Benito Winter, Felix Grewe, Leutrim Halili sowie Luca Bauer sind wieder einsatzbereit. Dafür fällt Max Hufer urlaubsbedingt aus. Beim Tabellenvorletzten Voerde II fallen Maher Al Hariri und Daniel Frank aus. Fabian Grube und Senthuran Ketheeswaran kehren dagegen wieder zurück.

Das sagen die Trainer: „Voerde II wird alles versuchen, um noch mal das rettende Ufer anzuvisieren. Für uns ist es ein sehr wichtiges Spiel. Für einen Sieg müssen wir einen unbedingten Siegeswillen auf dem Platz zeigen.“ (Marcel Brandenstein, TSG Herdecke). „Wir wollen defensiv sehr stabil stehen und versuchen, das Bestmögliche herauszuholen. Für einen Erfolg spricht unsere Einstellung.“ (Dimitrios Sorovakos, BW Voerde II).

SuS Volmarstein – FSV Gevelsberg II

Wann & Wo? Am Sonntag um 15 Uhr in Volmarstein.Letztes Duell: FSV Gevelsberg II siegte mit 3:0.Personal: Beim SuS fallen Sebastian Lummel und Niklas Gütschow aus. Fraglich sind die Einsätze von Nouel Zeschky und Max Runte. FSV II kann wieder auf Marco Kappel zurückgreifen.Das sagen die Trainer: „Die letzten Siege haben uns ein wenig Selbstbewusstsein gegeben.“ (Lummel, Volmarstein). „Den SuS kann ich schwer einschätzen, weil sie mal gute und schlechte Ergebnisse haben“ (Patrick Kirschhofer, FSV II).

FC Wetter II – TuS Esborn

Wann & Wo? Am Sonntag um 12.30 Uhr am Hartkortberg.

Letztes Duell: Wetter II setzte sich mit 4:1 durch.

Personal: Bei Esborn fehlen Tim England, Fabian Jung und Maximilan Bolz. Wetter II muss auf Robert Pownug, Florian Norpoth, Emanuel Porenca, Dustin Hildebrandt und Timo Hölzenbein verzichten.

Das sagen die Trainer: „Wir dürfen Esborn nicht unterschätzen.“ (Marius Pownug, FC Wetter II). „Wir wollen unsere Leistung vom vergangenen Sonntag wiederholen. Dann wäre ein Remis möglich.“ (Jürgen Lappe, TuS Esborn).

FC SW Silschede – SC Wengern

Wann & Wo? Am Sonntag um 15 Uhr im Waldstadion.

Letztes Duell: Der SC Wengern gewann mit 4:0.

Personal: Bei Wengern fallen Edin Krasniqi und Niklas Ciglevic aus. Silschede fehlt Claudio Bertinelli, Sergei Dschurinski, Sven Mais, Thorsten Kuchar, Mirnes Sabic und Felix Heiermann.

Das sagen die Trainer: „Ich fordere von meinem Team Leidenschaft und Zusammenhalt.“ (Thomas Schumacher, FC SW Silschede). „Wir möchten mit einem Sieg unsere Auswärtsbilanz verbessern.“ (Benjamin Knoche, SC Wengern).

RW Rüggeberg – FC Gevelsberg-Vogelsang

Wann & Wo? Am Sonntag um 17 Uhr in Rüggeberg.

Letztes Duell: RWR siegte im Hinspiel mit 2:1.

Personal: Bei Rüggeberg fehlen Joris Reyes-Mellado, Sebastian Wiese, Flamur Zhushi und Phil Blumenroth. Der FC muss auf Maik Weiß, Lars Jesinghaus, Nils Schäufele und Georgios Rodouniklis verzichten.

Das sagen die Trainer: „Es geht für beide Mannschaften tabellarisch eigentlich um nichts mehr.“ (Daniel Frölich, RW Rüggeberg). „Es wird auf einem schlechten Platz auf Kampf ankommen.“ (Maximilian Goerke, FC Gevelsberg-Vogelsang).

