Auch Roberto Firmino wechselt nach Saudi-Arabien

Berlin. Roberto Firmino wechselt zu Al-Ahli in Saudi-Arabien. Der Vertrag des Stürmers beim FC Liverpool war in diesem Sommer ausgelaufen.

Der nächste Fußballstar für Saudi-Arabien: Roberto Firmino wechselt zu Al-Ahli in die saudi-arabische Pro League. Das gab der Klub am späten Dienstagabend bekannt. Der 31 Jahre alte Brasilianer kostet den Verein zwar keine Ablöse, weil sein Vertrag beim FC Liverpool Ende Juni ausgelaufen war. Doch wie andere Topspieler auch, die es in diesem Sommer nach Saudi-Arabien zog, dürfte sich der frühere Bundesligaprofi der TSG 1899 Hoffenheim für seinen Dreijahresvertrag ein stattliches Gehalt gesichert haben.

Firmino, der 2015 für 41 Millionen Euro von Hoffenheim nach Liverpool gewechselt war, trifft beim Verein aus Dschidda auf Torhüter Edouard Mendy. Der senegalesische Nationalkeeper war zuvor vom FC Chelsea zu Al-Ahli gekommen.

Saudi-Arabien: Viele Stars folgen Cristiano Ronaldo

Seit dem Wechsel des portugiesischen Superstars Cristiano Ronaldo ins Königreich zu Al-Nassr haben noch andere Stars Verträge in der sportlich noch unbedeutenden Liga unterschrieben. Der Kroate Marcelo Brozovic schloss sich ebenfalls Al-Nassr an, die Franzosen Karim Benzema und N‘Golo Kanté sowie der Portugiese Jota unterschrieben bei Al-Ittihad. Kalidou Koulibaly aus dem Senegal trägt künftig das Trikot von Al-Hilal. Liverpool-Ikone Steven Gerrard wird zudem Trainer bei Al-Ettifaq. (dpa)

