Brawo Open 2023: FUNKE zeigt alle Topspiele des Tennisturniers

Braunschweig Alle Spiele des ATP-Challenger-Turniers in Braunschweig auf dem Center Court zeigen wir in Top-Qualität und mit Kommentar. Hier geht es zum Stream.

Gute Nachrichten für alle Tennisfans: FUNKE Medien Niedersachsen überträgt ab Montag, 10. Juli, alle Spiele des Braunschweiger ATP-Challenger-Tennisturniers Brawo Open auf dem Center-Court in Full-HD – inklusive Kommentar und Interviews nach dem Spiel.

Für Abonnenten ist das Angebot kostenlos

Der Zugang zu den Videos ist für alle Premium-, Digital-Paket- und PLUS-Kunden inklusive. Allen interessierten Lesern und Zuschauern ohne Abo bieten wir ein 14-tägiges Testabo zum Preis von 5 Euro oder einen 10-Tages-Pass, der automatisch endet, zum Preis von 29,90 Euro an.

Vier Kameras sorgen für perfektes Tennis-Feeling

Bis zu vier Spiele erleben die Zuschauer pro Tag auf dem Hauptfeld, insgesamt sind es etwa 20. An jedem Nachmittag findet das „Match of the Day“ statt, das mit Topspielern gespickt ist. Eurosport-Kommentator Dennis Heinemann wird von vor Ort berichten, Turniersprecher Oliver Seidler, bekannt als Sky-Fußballkommentator und Redakteur bei Antenne Niedersachsen, stimmt als Feldsprecher auf die Spiele ein und interviewt die Spieler nach den Begegnungen.

Vier Kameras fangen sämtliche Ballwechsel und die Stimmung vom Center Court ein. Zwei Kameraleute sind vor Ort, dazu gibt es eine Kameratotale und eine Panoramakamera.

Der Spielplan wird immer erst am Tag vorher erstellt. Los geht es täglich um 11 Uhr, die Halbfinals am Freitag, 14. Juli, beginnen gegen 12 Uhr, das Finale im Doppel ist für Samstag, 15. Juli, um 14 Uhr vorgesehen, das Finale im Einzel am 15. Juli um 15.30 Uhr.

Bislang fünf Top-100-Spieler gemeldet fürs Turnier in Braunschweig

Das Teilnehmerfeld ist erst am Samstag, 8. Juli, komplett. Gemeldet sind bislang fünf Top-100-Spieler. Neben dem Slowaken Alex Molcan (Platz 73) und den Italienern Matteo Arnaldi (74) und Marco Cecchinato (87) auch der Kolumbianer Daniel Elahi Galan (82) sowie der Argentinier Federico Coria (90). Außerdem sind gemeldet Taro Daniel, (Japan, 104), Jaume Munar (Spanien, 108), Pavel Kotov (Russland, 113), Pedro Martinez (Spanien, 121), Thiago Seyboth Wild (Brasilien, 130), Giulio Zeppieri (Italien, 132), Francesco Passaro (Italien, 136), Timofey Skatov (Kasachstan, 137), Ivan Gakhov (Russland, 142), Jozef Kovalik (Slowakei, 150), Mattia Bellucci (Italien, 159), Geoffrey Blancaneaux (Frankreich, 163), Jelle Sels (Niederlande, 166), Jan Choinski (Großbritannien, 167) und Jiri Vesely (Tschechien, 519).

Mindestens sieben deutsche Spieler starten in der Qualifikation ab Sonntag, 9. Juli. Das sind Vorjahresfinalist Maximilian Marterer (Platz 169), Rudolf Molleker (264), Daniel Masur (298), Henri Squire (317), Timo Stodder (319), Marko Topo (356), Cedrik-Marcel Stebe (378). Außerdem gemeldet: Hugo Dellien (Bolivien, 170), Franco Agamenone (Italien, 174), Sumit Nagal (Indien, 226), Terence Atmane (Frankreich, 238), Henri Laaksonen (Schweiz, 249), Alvaro Lopez San Martin (Spanien, 280), Benjamin Hassan (Libanon, 284), Maxime Janvier (Frankreich, 304), Oriol Roca Batalla (Spanien, 306), Denis Yevseyev (Kasachstan, 309), Karl Friberg (Schweden, 355), Alexey Vatutin (Russland, 360) und Carlos Taberner (Spanien, 368). Am Samstag stehen alle Spieler des Turniers fest.

