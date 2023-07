Tennis Alexander Zverev siegt beim Heim-Turnier in Hamburg

Hamburg. Alexander Zverev hat das ATP-Turnier am Hamburger Rothenbaum gewonnen. Der Deutsche bezwang Laslo DJere in zwei Sätzen.

Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev hat den langersehnten Erfolg beim Heim-Turnier am Hamburger Rothenbaum geschafft. Der deutsche Topspieler bezwang im Finale am Sonntag den Serben Laslo Djere mit 7:5, 6:3. Der 26-Jährige ist der erste deutsche Profi seit Michael Stich 1993, der die dieses Jahr mit 1,832 Millionen Euro dotierte ATP-Sandplatzveranstaltung in der Hansestadt gewinnen konnte.

Beide Spieler lieferten sich vor 10 000 Zuschauern im ersten Durchgang ein phasenweise gutklassiges Endspiel. Der Weltranglisten-57. aus Serbien forderte Zverev und vergab beim Stand von 4:4 vier Breakbälle. Der Hamburger antwortete mit Druck und Leichtigkeit. Per Lob sorgte er nach knapp über einer Stunde für den 7:5-Satzgewinn.

Erster Zverev-Turniersieg seit seiner schweren Verletzung

Im zweiten Satz nahm Zverev seinem Gegner beim Stand von 4:3 das Aufschlagspiel ab und verwandelte nach 1:50 Stunden seinen ersten Matchball. Er kniete nach dem ersten Turnier-Erfolg seit dem ATP-Finale 2021 glücklich auf dem Sandplatz des Centre Courts in Hamburg nieder. Es war der erste Turniersieg für Zverev nach seiner schweren Knöchelverletzung bei den French Open im vergangenen Jahr.

