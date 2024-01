Alexander Zverev hat gewaltiges Potenzial – aber...

Essen Bei den Australian Open spielt Alexander Zverev ganz groß auf – und zeigt dann doch wieder altbekannte Schwächen. Ein Kommentar

Tennis kann ein grausamer Sport sein, das wusste Alexander Zverev schon vorher, hat es nun aber noch einmal auf bittere Art und Weise bestätigt bekommen. Gegen Daniil Medwedew stand er schon mit anderthalb Beinen im Finale der Australian Open. Er führte 2:0 nach Sätzen, und etwas später, im vierten Satz, führte er im Tiebreak 5:4 – nur um am Ende mit leeren Händen dazustehen, weil der stoische Russe Medwedew irgendwie den Weg in dieses Spiel und auch in Zverevs Kopf fand. Eine ähnlich bittere Niederlage erlebte Zverev zuletzt 2020, im Finale der US Open, als er Dominic Thiem ebenfalls nach 2:0-Führung noch unterlag – eine fast schon unheimliche Duplizität der Ereignisse in den beiden wohl größten Spielen seiner Karriere.

Bitterer Abgang: Alexander Zverev verabschiedet sich von den Australian Open. Foto: David Gray / AFP

Oder vielleicht doch mehr als nur Zufall? In Melbourne verfestigten sich zwei Eindrücke, die man in den vergangenen Jahren immer wieder von Zverev gewinnen konnte. Der erste, recht offensichtliche: Er ist ein hervorragender Tennisspieler mit einem gewaltigen Potenzial – frag nach bei Carlos Alcaraz, den Zverev im Viertelfinale über weite Strecken gnadenlos abfertigte. 1,98 Meter Körpergröße, dabei erstaunlich beweglich und geschmeidig und ausgestattet mit einem brachial harten Schlag: Der Deutsche bringt beste Voraussetzungen mit, um zu den dominierenden Figuren der Tennisszene zu gehören.

Wer zu den ganz Großen zählen will, muss Grand Slams gewinnen

Und doch steht bei den Grand-Slam-Turnieren weiter die Null. Null Titel bei einer Finalteilnahme. Klar, da war die schwere Verletzung im Halbfinale der French Open, die Zverev weit zurückwarf. Aber auch davor und nun wieder verfestigt sich der Eindruck, dass der 26-Jährige es noch nicht schafft, seine Klasse auch konstant auf den Platz zu bringen, zumindest nicht in den ganz großen Turnieren, den Grand Slams. Man muss deswegen nicht den Stab über ihn brechen, einen Olympiasieg und zwei ATP-Finalsiege holt man auch nicht im Vorbeigehen – wenngleich Tennispuristen gerne betonen, dass dort ja nur zwei Gewinnsätze nötig sind. Um am Ende der Karriere zu den Großen zu gehören, sollten auch ein paar Turniersiege mit drei Gewinnsätzen in der Vita stehen – und die nächste richtig gute Chance darauf hat Zverev nun vergeben.

