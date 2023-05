2021/22: VfB Stuttgart, Rettungsdrama in letzter Sekunde

Essen. Die kuriostesten Abstiege der Bundesliga-Geschichte, Folge 8: Als sich die Abstiegskonferenz 2022 in einen wahren Thriller verwandelte.

Im Jahr 2021 schaffte die SpVgg Greuther Fürth das zweite Mal in ihrer Geschichte den Aufstieg in das deutsche Fußball-Oberhaus. Ebenso wie in der ersten Bundesligasaison vor neun Jahren, ereilt die Fürther der vorzeitige Abstieg: Nach einer 1:4-Niederlage am 31. Spieltag gegen den Tabellendritten Bayer Leverkusen, kann sich die Spielvereinigung nicht mehr retten - zu groß ist der Rückstand auf den Siebzehnten Arminia Bielefeld. Außerdem müssen noch der VfB Stuttgart, Hertha BSC und der FC Augsburg um den Ligaverbleib zittern.

Die Bundesligatabelle nach dem 31. Spieltag 2021/22.

Platz Mannschaft Tore P 14. FC Augsburg 36:47 (-11) 35 15. Hertha BSC 34:66 (-32) 32 16. VfB Stuttgart 36:55 (-19) 28 17. Arminia Bielefeld 24:49 (-25) 26 18. SpVgg Greuther Fürth (N) 25:76 (-51) 17

Am 32. Spieltag punkten alle Kellerkinder einfach, mit Ausnahme des FC Augsburg, der eine herbe 1:4-Niederlage gegen Köln kassiert, aber aufgrund der Ergebnisse auf den anderen Plätzen nicht mehr direkt absteigen kann. Durch ein Eigentor in der 89. Minute unterliegt Bielefeld am darauffolgenden Spieltag in Bochum und kann aufgrund des um sieben Treffer besseren Torverhältnisses des VfB Stuttgart den direkten Ligaverbleib nicht mehr schaffen. Die Niederlage der Hertha gegen den FSV Mainz sichert zum einen dem FC Augsburg, der mit 0:4 in Leipzig untergeht, den Klassenerhalt und zum anderen dem VfB Stuttgart nach deren Remis beim resignierten Meister in München die Chance auf den Sprung an rettende Ufer. So kommt es am letzten Spieltag zum alles entscheidenden Showdown.

Während die Arminia einen deutlichen Sieg gegen den noch um die Champions League Qualifikation kämpfenden Tabellenvierten RB Leipzig braucht, um eine Restchance auf die Relegation zu bewahren, duellieren sich die Hertha und Stuttgart aus der Ferne:

Der VfB Stuttgart legt vor, geht in der 12. Minute zuhause gegen den Siebten aus Köln in Führung. Hertha BSC legt in der 18. Minute allerdings nach und erzielt per Elfmeter das 1:0 in Dortmund. Mit diesen Spielständen geht es in die Pause.

In der 59. Minute gelingt den Kölnern, die noch auf die Europa League Teilnahme hoffen, in Stuttgart zwar der Ausgleich, an der Tabellensituation ändert das allerdings nichts, da die Hertha noch immer in Dortmund führt...

...aber das nur bis zur 68. Minute, in der Haaland für den BVB per Handelfmeter ausgleichen kann. Zwei Minuten später gibt es dann auf einmal ein Lebenszeichen der Arminia, die gegen Leipzig in Führung geht. Um am VfB vorbeizuziehen fehlen jedoch neben der Schützenhilfe von Köln noch mindestens sechs Treffer...

Bis zur 83. Minute plätschern alle Spiele so vor sich hin, die Arminia freundet sich allmählich mit dem Abschied aus der Bundesliga an. Dann wird bei Dortmund Moukoko eingewechselt, der keine Minute später das 2:1 erzielt. Es ist 17.16 Uhr.

Schnell erreicht die Information über den Rückstand der Herthaner Stuttgart, wo es bis zu diesem Moment hin und her geht. Von der Erkenntnis beflügelt wirft der VfB nun alles nach vorne - und trifft in der zweiten Minute der Nachspielzeit, um 17.21 Uhr, zum umjubelten 2:1.

Der Ausgleich von RB gegen Bielefeld ist nur noch nebensächlich. Stuttgart bringt die Führung über die Zeit, klettert auf Rang 15 und schickt die Hertha damit in die Relegation, wo sich der Hauptstadtklub am Ende gegen den Hamburger SV durchsetzen kann.

Die Bundesligatabelle am Ende der Saison 2021/22.

Platz Mannschaft Tore P 15. VfB Stuttgart 41:59 (-18) 33 16. Hertha BSC 37:71 (-34) 33 17. Arminia Bielefeld 27:53 (-26) 28 18. SpVgg Greuther Fürth (N) 28:82 (-54) 18

Die Spieler von Hertha BSC lassen die Köpfe hängen, sie müssen in die Relegation. Foto: Getty

Das sind die kuriosesten Saisonfinals der Bundesligageschichte.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport