2005/06: Ein direktes Duell um den Klassenerhalt am letzten Spieltag

Essen. Die kuriostesten Abstiege der Bundesliga-Geschichte, Folge 4: Als der VfL Wolfsburg durch ein nervöses Unentschieden die Klasse halten konnte.

Als Tabellenneunter der Vorsaison hatte der VfL Wolfsburg eigentlich einen Platz im internationalen Geschäft angestrebt - kämpfte wenige Spieltage vor dem Ende der Spielzeit 2005/2006 allerdings um den Klassenerhalt. Während nach dem 32. Spieltag mit den beiden Neuaufsteigern 1. FC Köln (27 Punkte) und MSV Duisburg (23 Punkte) die ersten Absteiger feststehen, bangen noch fünf Klubs um ihren Bundesligaverbleib: Hannover 96, Eintracht Frankfurt, der 1. FSV Mainz 05, der VfL Wolfsburg und der 1. FC Kaiserslautern.

Während sich Hannover und Frankfurt jeweils durch ein Remis, und Mainz sogar durch ein 1:0 beim viertplatzierten FC Schalke 04 retten können, geht es für Wolfsburg und Kaiserslautern am letzten Spieltag um alles - und das im direkten Duell.

Die Abstiegsränge nach dem 33. Spieltag 2005/06.

Platz Mannschaft Tore P 11. 1. FSV Mainz 05 46:47 (-1) 37 12. Hannover 96 41:45 (-4) 37 13. Arminia Bielefeld 30:43 (-13) 37 14. Eintracht Frankfurt (N) 42:49 (-7) 36 15. VfL Wolfsburg 31:53 (-22) 33 16. 1. FC Kaiserslautern 45:69 (-24) 32 17. 1. FC Köln (N) 45:69 (-24) 27 18. MSV Duisburg (N) 34:63 (-29) 26

Der VfL Wolfsburg geht mit einem Punkt Vorsprung in das Abstiegs-Endspiel gegen Kaiserslautern im heimischen Stadion, liegt zur Pause allerdings zurück. Lange fehlen den Wolfsburgern Ideen, um die dicht gestaffelte Abwehr der Gäste zu überwinden, sie schaffen das in Minute 67 erst durch Mithilfe der Roten Teufel, die dann beim Versuch zu antworten in einen tödlichen Konter rennen - binnen zwei Minuten dreht Wolfsburg das Spiel. Kaiserslautern gelingt kurz vor Abpfiff nur noch der Ausgleich und muss trotz einer guten, kämpferischen Leistung den Weg in die zweite Liga antreten. Wolfsburg entkommt dem Abstieg denkbar knapp - mit der geringsten Punktzahl, die seit Einführung der Dreipunkteregel zum Klassenerhalt reicht.

Die Abstiegsränge am Ende der Saison 2005/06.

Platz Mannschaft Tore P 15. VfL Wolfsburg 33:53 (-22) 34 16. 1. FC Kaiserslautern 47:71 (-24) 33 17. 1. FC Köln (N) 49:71 (-22) 30 18. MSV Duisburg (N) 34:63 (-29) 27

