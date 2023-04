Bundesliga 2:1 in Bremen: TSG Hoffenheim siegt erneut im Abstiegskampf

Bremen. Die TSG Hoffenheim hat im Abstiegskampf der Bundesliga den zweiten Sieg in Folge eingefahren. Bei Werder Bremen gelang ein 2:1-Sieg.

Dank eines Doppelschlags innerhalb von nur zwei Minuten hat der Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim den zweiten Sieg in Folge eingefahren und sich einen Abstand von drei Punkten auf den Abstiegs-Relegationsrang verschafft. Der Club aus dem Südwesten profitierte von einem schwachen Auftritt von Werder und siegte in Bremen 2:1 (0:0) zum Abschluss des 26. Spieltags am Sonntag im Weserstadion.

Gleich zu Beginn der zweiten Halbzeit schockten Andrej Kramaric (50. Minute) und Christoph Baumgartner (52.) die Gastgeber und einen großen Teil der 41 000 Zuschauer im ausverkauften Stadion. Der eingewechselte Innenverteidiger Amos Pieper (76.) sorgte für den Werder-Treffer.(dpa) (dpa)

