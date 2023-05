1997/98: FC Köln, ein Gründungsmitglied der Bundesliga im freien Fall

Essen. Die kuriostesten Abstiege der Bundesliga-Geschichte, Folge 1: Als Premierenmeister 1. FC Köln nach 35 Jahren ins Straucheln geriet.

Als der erste Spieltag der Premieren-Saison der Fußball-Bundesliga am 24. August 1963 angepfiffen wurde, war der 1. FC Köln nicht nur mit von der Partie. Die Kölner gewannen am Ende souverän den ersten Meistertitel der Bundesligageschichte und verewigten sich damit in den Geschichtsbüchern. Während mit der Zeit ein Gründungsmitglied nach dem anderen das Fußball-Oberhaus verließ, blieb eines immer gleich: der 1. FC Köln spielte erstklassig.

In der Saison 1997/98 strauchelten die Kölner dann aber - 35 Jahre Bundesligazugehörigkeit drohten zu enden. Bereits zum Ende der Hinrunde rangierte das Bundesliga-Urgestein vom Rhein auf einem Abstiegsplatz. Nach einer stärkeren Phase zum Rückrunden-Auftakt, die den FC Köln aus dem Tabellenkeller beförderte, brachen die Kölner im Saisonendspurt wieder ein...

Köln im Saisonendspurt im freien Fall

Dank eines 2:1-Heimerfolgs gegen den Tabellennachbarn aus Bochum kletterte der 1. FC Köln am 28. Spieltag auf den elften Platz: 34 Punkte, damit vier Zähler Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz und aufgrund von Atommülltransporten noch ein Nachholspiel in der Hand. Alles spricht für einen Bundesliga-Verbleib der Domstädter. Doch was folgt ist der freie Fall.

Nach einem 1:1 beim Tabellenfünften in Stuttgart verliert der FC Köln vier Spiele in Serie - zwei davon zuhause gegen die direkten Konkurrenten Karlsruher SC und TSV 1860 München. Durch ein 1:2 bei der bereits abgestiegenen Arminia in Bielefeld am 33. Spieltag rutschen die Kölner auf Platz 17 ab und sind punktgleich mit Borussia Mönchengladbach (beide 35), die sich durch Siege gegen den BVB (Platz 8) und Hansa Rostock (Platz 6) die Chance auf den Klassenerhalt wahren.

Die Abstiegsränge nach dem 28. Spieltag 1997/98.

Platz Mannschaft Tore P 11. 1. FC Köln 43:51 (-8) 34 12. Hamburger SV 32:39 (-7) 33 13. VfL Wolfsburg (N) 33:42 (-9) 32 14. VfL Bochum 31:39 (-8) 31 15. TSV 1860 München 34:46 (-12) 31 16. Karlsruher SC 38:49 (-11) 30 17. Borussia Mönchengladbach 42:49 (-7) 28 18. Arminia Bielefeld 33:43 (-10) 26

Während sich 1860 München mit drei Erfolgen in Serie bereits vorzeitig aus dem Abstiegskampf verabschieden kann, geht es für Bochum, Karlsruhe, Gladbach und Köln am letzten Spieltag um alles. Der VfL erobert mit einem 1:0 gegen 1860 München Tabellenplatz zwölf, die Borussia schafft dank eines 2:0-Siegs in Wolfsburg den Sprung über den Strich - auch weil der KSC mit 2:4 bei Hansa Rostock verliert und somit nach elf Bundesliga-Jahren absteigt.

Die Kölner können auch im sechsten Spiel keine drei Punkte einfahren und verabschieden sich als ehemaliges Gründungsmitglied mit einem 1:1 gegen den Tabellendritten Bayer 04 Leverkusen erstmals in die Zweite Liga.

Die Abstiegsränge am Ende der Saison 1997/98.

Platz Mannschaft Tore P 12. VfL Bochum 41:49 (-8) 41 13. TSV 1860 München 43:54 (-11) 41 14. VfL Wolfsburg (N) 38:54 (-16) 39 15. Borussia Mönchengladbach 54:59 (-5) 38 16. Karlsruher SC 48:60 (-12) 38 17. 1. FC Köln 49:64 (-15) 36 18. Arminia Bielefeld 43:56 (-13) 32

