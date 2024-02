1. FC Köln: Verletzte bei Schlägerei nach Frankfurt-Sieg

Köln Nach dem 2:0 des 1. FC Köln über Eintracht Frankfurt sind bis zu 100 randalierende Fans aufeinander losgegangen ermittelt wegen Körperverletzung.

Der 2:0-Sieg des 1. FC Köln in der Fußball-Bundesliga gegen Eintracht Frankfurt war gerade erst sieben Minuten beendet, da ging die Randale los: Passanten haben in Köln am Samstagabend um 20.30 Uhr eine Schlägerei zwischen rivalisierenden Fußball-Fans gemeldet. Die meisten der mutmaßlichen Straftäter konnten flüchten, die Polizei berichtet von mehreren Verletzten.

Mutmaßliche Gewalttäter vom 1. FC Köln und Eintracht Frankfurt

Die Schlägerei soll sich im Kölner Stadtteil Bickendorf zugetragen haben. Sie war von Passanten an den Venloer Straße/Ecke Äußere Kanalstraße (gut dreieinhalb Kilometer vom Rhein-Energie-Stadion des 1. FC Köln entfernt) bemerkt worden, die umgehend den Notruf alarmierten. Bis zu 100 Personen sollen an der Randale beteiligt gewesen sein.

Als jedoch die Polizei mit einer ersten Streife am Ort des Geschehens eingetroffen war, nahmen die mutmaßlichen Gewalttäter Reißaus und flüchteten in alle Richtungen. Ein Großteil der Randalierer konnte dabei beobachtet werden, wie sie zu einem beliebten Kölner Szenetreffpunkt in der Vogelsanger Straße flüchteten. Die von Zeugen vor Ort beobachteten mutmaßlichen Anhänger des Vereins Eintracht Frankfurt flüchteten unerkannt.

Nach Schlägerei mit Verletzten: Polizei Köln ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Köln sperrten diverse Einsatzkräfte der Bereitschaftspolizei das Umfeld um den Treffpunkt weiträumig ab und trafen im Gebäude auf mehr als 30 Personen. Einige davon wiesen Verletzungen auf. Nachdem die Identität aller Beteiligten zweifelsfrei festgestellt worden war, konnten diese gehen. Die Polizei Köln hat Ermittlungen wegen Landfriedensbruch und Gefährlicher Körperverletzung aufgenommen. Ansonsten war die Situation nach dem Sieg des 1. FC Köln aber absolut friedlich.

