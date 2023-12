1. FC Köln und Baumgart trennen sich - kommt jetzt Reis?

Köln. Die Niederlage gegen Union Berlin war zu viel: Bundesligist 1. FC Köln trennt sich von Trainer Steffen Baumgart.

Die Ära Steffen Baumgart beim 1. FC Köln ist beendet. Einen Tag nach dem 0:2 beim 1. FC Union Berlin haben der abstiegsbedrohte Fußball-Bundesligist und der 51 Jahre alte Trainer die Zusammenarbeit beendet. Wie der Klub am Donnerstag mitteilte, erfolge die Trennung zum Jahresende. Geschäftsführer Christian Keller, Bereichsleiter Lizenzfußball Thomas Kessler und Baumgart seien nach einer Analyse des bisherigen Saisonverlaufs gemeinsam zu diesem Entschluss gekommen.

Nun steht der FC, der als Tabellen-17. tief in den Abgrund blickt, kurz vor Weihnachten ohne Coach da - und muss alles auf den Prüfstand stellen. Nicht nur hat er durch Baumgarts Abgang sein Aushängeschild verloren, angesichts der drohenden Transfersperre und der großen Schwächen des von Keller zusammengestellten Kaders ist die Angst vor dem siebten Abstieg aus der Fußball-Bundesliga riesig.

Köln in Abstiegsgefahr

Kölns U21-Trainer Evangelos Sbonias könnte einspringen, er hat allerdings nicht die nötige Lizenz für die Bundesliga. Als möglicher Nachfolger gilt auch der frühere Schalker und Bochumer Thomas Reis.

Gilt als Trainerkandidat in Köln: Thomas Reis. Foto: Swen Pförtner / dpa

Baumgart hatte am Mittwoch in Berlin bereits angedeutet, dass er trotz seines bis Sommer 2025 gültigen Vertrages gehen könnte. Die Überzeugung, dass ihm mit dieser Mannschaft die Wende gelingen würde, war im Laufe der Saison ganz offensichtlich geschwunden. Zehn Tore und zehn Punkte aus 16 Spielen sind schlicht zu wenig, um in der Bundesliga zu bestehen.

Trotz dieser Schreckensbilanz hatten die Spieler Baumgart den Rücken gestärkt und sich für ihn stark gemacht. „Überragend“ hätten Baumgart und das Trainerteam den FC eingestellt, sagte Stürmer Davie Selke: „Am Ende müssen wir auf dem Platz die Dinger reinmachen.“

Die große Frage, die sich aufdrängt: Wird der Trainerwechsel für Besserung sorgen?

Transferverbot für den 1. FC Köln?

Am 2. Januar beginnt der FC die Vorbereitung auf den Rest der Saison, und das ohne Baumgart, der die Mannschaft im Sommer 2021 übernommen und direkt in der ersten Saison die Conference League erreicht hatte.

Unklar ist, ob Keller den Kader mit Wintertransfers verstärken kann - der Internationale Sportgerichtshof CAS hat zu der Causa Jaka Cuber Potocnik und einem möglichen Transferverbot noch immer kein Urteil verkündet.

Dabei sind Verstärkungen dringend notwendig. Die Abgänge des Kapitäns Jonas Hector (Karriereende) und des Mittelfeldchefs Ellyes Skhiri (ablösefrei zu Eintracht Frankfurt) hat der FC nicht verkraftet.

Kellers Herangehensweise ist konservativ, sein Hauptaugenmerk gilt der Sanierung des finanziell angeschlagenen Klubs - im Zweifel auch durch Verkäufe guter Spieler. Baumgart wiederum hatte sich zuletzt auch öffentlich für Investitionen ausgesprochen. (dpa/sid)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport