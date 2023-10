WestLotto und GlücksSpirale machen wieder Wünsche wahr

Rheine. Zu Besuch bei der Gewinnerin aus dem Jahr 2022 Sandra Salzig.

Jeder hat Wünsche. Die können klein oder groß sein. Im Falle von Sandra Salzig waren sie fast so groß wie ihre Garagenwand. Ein Erdmännchen-Gemälde im XXL-Format sollte es sein. Mit der Wunscherfüller-Aktion der 45 NRW-Lokalradios und WestLotto konnte die junge Frau aus Rheine ihren Traum vor über einem Jahr wahr werden lassen.

Fünf überlebensgroße Erdmännchen sind seither ihre persönlichen Glücksbringer. WestLotto berichtete bereits im vergangenen Jahr über das gelungene Werk vor ihrer Haustür. Aber auch nach der langen Zeit zeigen sich noch keine Abnutzungserscheinungen: Die junge Frau berichtet heute, dass sie weiterhin jeden Morgen, wenn sie den Rollladen am Küchenfenster hochzieht, auf das Kunstwerk mit den possierlichen Säugetieren schaut und sich freut. „Das sorgt sofort für gute Laune.“ Das XXL-Bild, das die Garagenwand gegenüber schmückt, verdankt sie der letzten Wunscherfüller-Aktion von WestLotto und den Lokalradios in NRW.

Echter Blickfang

Bis die fünfköpfige, gemalte Erdmännchen-Familie tatsächlich in Rheine einzog, musste sich Sandra Salzig allerdings ein wenig gedulden. Doch eines Tages bei trockener Witterung war es dann endlich so weit: Der renommierte Essener Künstler Bernd Sundermann blieb zwei ganze Tage vor Ort, um das gut 2 x 1,5 Meter große Kunstwerk zu gestalten – ein echter Blickfang, der bei Passanten weiterhin für neugierige Blicke sorgt. „Das ist bei Weitem nicht das erste Erdmännchen-Bild in meinem Zuhause – aber mit Abstand das schönste“, freut sich Sandra Salzig. So zeigt sich auch nach den vergangenen Monaten, dass es genau die richtige Entscheidung war, bei der Wunscherfüller-Aktion mitzumachen.

Herzenswunsch erfüllen

Die 45 NRW-Lokalradios und WestLotto mit der GlückSpirale bieten auch in diesem Jahr allen Interessierten die Chance, endlich einen langgehegten Wunsch zu realisieren. Von Raus-aus-dem-Alltag-Momenten bis hin zu unbezahlbaren Erlebnissen. Ob Action-Abenteuer oder romantisches Wellness-Wochenende, Kochkurs mit Freunden oder ein besonderer Herzenswunsch, den man für Geld nicht kaufen kann – der Wunscherfüller mit der GlücksSpirale macht fast alles möglich. Noch bis zum 7. Oktober werden in den Lokalradios täglich Wünsche ausgelost, die dann in die Tat umgesetzt werden. Egal wie unmöglich sie auch klingen mögen. Den Wünschen sind fast keine Grenzen gesetzt.

So funktioniert die Teilnahme

• Bis zum 7. Oktober können über die folgende Seite Wünsche direkt in den Lostopf geworfen werden: www.westlotto.de/wunscherfueller. Teilnahme ab 18! Klicken Sie auf den Button „Jetzt online teilnehmen“. Dann öffnet sich ein Formular, in das Sie Ihren Wunsch eintragen können.

• Zweimal am Tag zieht das Gewinnspiel-Team einen Wunsch und veröffentlicht ihn im Programm. In diesem Jahr werden die Gewinner vom Radio telefonisch kontaktiert. • Weitere Infos unter www.westlotto.de, bei allen NRW-Lokalradios und unter Tel: 0180-5080580 (dt. Festnetz 14 Ct/min – mobil max. 42 Ct/min).

In Deutschland lizenzierter Anbieter (www.gluecksspiel-whitelist.de). Teilnahme ab 18 Jahren. Glücksspiel kann süchtig machen! Hilfe und Beratung unter BZgA: 0800 1372700 (kostenlos). www.check-dein-spiel.de