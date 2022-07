Westlotto-Tipper: Rund 15 Millionen Euro gehen nach Duisburg

Gewinne über Gewinne: LOTTO 6aus49 brachte am vergangenen Wochenende gleich zwei Nordrhein-Westfalen das große Millionen-Glück. Ein Tipper aus Duisburg hat sogar den LOTTO-Jackpot geknackt und erhält rund 15 Millionen Euro.

Essen. Das Wochenende war sehr erfolgreich für mehrere WestLotto-Kunden: LOTTO 6aus49 hat gleich zwei Tippern aus NRW Gewinne in Millionenhöhe beschert.

Gleich zwei neue WestLotto-Millionäre bei LOTTO 6aus49 am Wochenende: Sie haben jeweils den ersten und zweiten Rang getroffen.

Jackpot geknackt

Dies sind die Zahlen zum Millionen-Glück von der Samstagsziehung am 9. Juli: Mit 4, 19, 23, 40, 41 und 43 sowie der richtigen Superzahl 6 knackte ein Spielteilnehmer aus Nordrhein-Westfalen den Jackpot bei LOTTO 6aus49. Die Gewinnsumme im obersten Rang beträgt genau 15.303.325,30 Euro. Der Gewinner hatte seinen Tipp in einer Annahmestelle in Duisburg abgegeben.

Sechs Richtige

Ein weiterer Spielteilnehmer aus dem Ennepe-Ruhr-Kreis dürfte ebenfalls Grund zum Jubeln haben: Er hat die Gewinnklasse 2 bei LOTTO 6aus49 getroffen. Ihm fehlte lediglich die richtige Superzahl, um den obersten Rang zu knacken. Zusammen mit zwei weiteren Tippern aus Baden-Württemberg freut sich der Nordrhein-Westfale über „sechs Richtige“. Die Gewinner erhalten jeweils 1.256.784,40 Euro.

Sonderauslosung bei Spiel 77

Bei der bundesweiten Sonderauslosung von Spiel 77 am Mittwoch, 6. Juli, und Samstag, 9. Juli, wurden zusätzlich 3 x 777.777 Euro und 100 x 7.777 Euro verlost. Das Ja bei der Zusatzlotterie hat sich für einige Tipper aus Nordrhein-Westfalen besonders ausgezahlt. Die drei Großgewinne von 777.777 Euro gehen jeweils an Glückspilze aus Wuppertal, Mülheim und aus dem Kreis Viersen. Insgesamt 20 weitere Spielteilnehmer aus Nordrhein-Westfalen dürfen sich über 7.777 Euro freuen.

Hochgewinn bei SUPER 6

Neben den Neu-Millionären bei LOTTO 6aus49 und den Glückspilzen bei Spiel 77 darf sich ein weiterer Tipper über einen Hochgewinn freuen. Er traf bei der Zusatzlotterie SUPER 6 die Gewinnklasse 1 und erhält 100.000 Euro. Der WestLotto-Kunde hatte seinen Spielauftrag via Dauer-Tipp im Kreis Mettmann abgegeben.

Teilnahme

LOTTO 6aus49 startet bei der kommenden Ziehung wieder mit einer Million Euro im obersten Rang. Tipps können bis Mittwoch, 13. Juli, 18 Uhr, in allen WestLotto-Annahmestellen und unter www.westlotto.de abgegeben werden. Viel Glück!

Teilnahme ab 18 Jahren. Glücksspiel kann süchtig machen! Hilfe und Beratung unter

BZgA: 0800 1372700 (kostenlos). www.check-dein-spiel.de. Staatlich lizenzierter

Glücksspielanbieter (White List gemäß § 9 Abs. 8 GlüStV). Jackpot-Chance 1 : 140 Mio.