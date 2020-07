WDR 4 feiert den Lucky Day

Bewegungstipps und Exklusiv-Konzert mit Popstar Sascha

Im nächsten Jahr ist es wieder so weit: Die NRW Radtour findet statt – und zwar vom 8. bis zum 11. Juli 2021. Dann wird wieder per pedes das Land erkundet. Das ist aber noch lange hin, deshalb spendiert WDR 4 ein schönes Trostpflaster. Am 11. Juli motiviert der Sender Nordrhein-Westfalen zuerst zu Aktivitäten im Lande und dann zum Feiern – also in etwa so, wie auch die Tourtage ablaufen. Das Motto: „Lucky Day – WDR 4 bewegt und feiert!“ Tagsüber gibt es reichlich Tipps dafür, wie die Hörer in Schwung kommen und wohin sich momentan schöne Ausfluge unternehmen lassen. Abends versammelt sich Nordrhein-Westfalen gemeinsam vor dem Radio und feiert. Bastian Bender, der auch regelmäßig bei der Tour moderiert, führt durch die Sendung und legt von 18 Uhr bis Mitternacht Lieblingshits der 70er und 80er Jahre auf.

Ab 20.30 Uhr überlässt WDR-Moderator Bender allerdings Popmusiker Sasha die Bühne: Denn dann findet ein Live-Konzert der Extraklasse mit Sasha & Band im kleinen Sendesaal des Westdeutschen Rundfunks nahe des Kölner Doms statt, das live übertragen wird. Vor Ort werden statt üblicher 600 Personen nur 75 Gäste sitzen, so wird ausreichender Corona-Abstand gewährleistet. Sasha war als einer der Top-Acts für die diesjährige Radtour eingeplant. Sein Hit „Lucky Day“ steht als Motto über diesem besonderen Tag.

Alle Infos zur NRW Radtour: www.nrw-radtour.de

