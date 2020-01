Das Jahr 2019 endete mit einem MillionenKracher: Gleich vier Spielteilnehmer wurden durch die erstmals in Nordrhein-Westfalen angebotene Nummern-Lotterie zu Neu-Millionären.

Münster. Das Jahr 2019 endete mit einem MillionenKracher: Gleich vier Spielteilnehmer wurden durch die erstmals in Nordrhein-Westfalen angebotene Nummern-Lotterie zu Neu-Millionären.

Vier weitere NRW-Millionäre kurz vor Jahresende

Am 29. Dezember sind viermal eine Million Euro als Spitzengewinne gezogen worden. Bei einer Losauflage von 1 Million Stück, die vor Weihnachten komplett verkauft wurde, entspricht das einer Chance auf einen Millionengewinn von 1:250.000. Der MillionenKracher bot damit die höchste Gewinnchance auf eine Million Euro, die es in Nordrhein-Westfalen gibt.

Die Millionen-Gewinner

Folgende Gewinnzahlen und Endziffern haben gewonnen (alle Angaben ohne Gewähr):

Jeweils 1.000.000 Euro gewinnen die Losnummern:

085778

144059

497270

864946

Die vier Neu-Millionäre kommen aus der Städteregion Aachen, dem Raum Oberhausen sowie den Kreisen Heinsberg und Soest.

10 bis 10.000 Euro

Ein Gewinn von jeweils 10.000 Euro fällt auf die Lose mit den Endziffern:

00369

04206

13098

68991

98475

Jeweils 1.000 Euro gewinnen die Endziffern:

2190

2921

5876

6502

Bei den folgenden Endziffern gewinnen die Spielteilnehmern mit Losen des MillionenKrachers jeweils 10 Euro:

04

34

37

42

95

Veröffentlichung der Gewinnzahlen

Die Bekanntgabe der Gewinnzahlen erfolgt ebenfalls auf www.westlotto.de. Auch die Kundenzeitschrift GLÜCK, die wöchentlich in den WestLotto-Annahmestellen kostenlos ausliegt, wird in der Ausgabe 1/2020 die Gewinnzahlen veröffentlichen. Spielteilnehmer können ihre Spielquittung ab heute (2. Januar mittags) in den WestLotto-Annahmestellen überprüfen lassen. Ab diesem Zeitpunkt ist dann auch die Gewinnauszahlung möglich.

Keine Spielteilnahme unter 18 Jahren. Glücksspiel kann süchtig machen! Hilfe und Beratung unter:

Landeskoordinierungsstelle Glücksspielsucht NRW - Telefon: 0 800-0 77 66 11 (kostenlos)

Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA); Telefon: 0 800-1 37 27 00 (kostenlos)