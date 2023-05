Verantwortung gewinnt immer

Essen. Verbraucher- und Jugendschutz stehen an erster Stelle. Deswegen setzt sich WestLotto dafür ein, Minderjährige und gefährdete Tipper zu schützen.

Spielen ja – aber mit Verantwortung: WestLotto legt daher höchsten Wert auf den Verbraucherschutz. Ein effektiver und bestmöglicher Jugend- und Spielerschutz ist Teil des Selbstverständnisses von WestLotto. Minderjährige über die Risiken des Glücksspiels aufzuklären, ist Deutschlands größtem Lotterieanbieter dabei ein besonderes Anliegen. Denn laut wissenschaftlichen Erkenntnissen erhöht der Konsum von Glücksspielen in jungen Jahren das Risiko eines späteren Suchtverhaltens.

Überprüfung

Um zu gewährleisten, dass die umfassenden Maßnahmen zum Jugendschutz beachtet und umgesetzt werden, schult WestLotto die eigenen Mitarbeiter und die Partner in den Annahmestellen. Zur Überprüfung führen der staatliche Lotterieveranstalter und die Aufsichtsbehörden regelmäßig Testkäufe in den Annahmestellen durch. Auch beim Spielen im Internet wird durch ein Identifizierungs- und Authentifizierungsverfahren sichergestellt, dass Minderjährige erst gar nicht teilnehmen können. Weil Verbraucher- und Jugendschutz nicht früh genug beginnen kann, engagiert sich WestLotto darüber hinaus mit der Bildungsinitiative BG3000 für Prävention und Aufklärung an Schulen. „Genau wie das normale Spiel verlagert sich auch Glücksspiel immer mehr in die digitale Welt. Wer dem nicht Rechnung trägt, verliert den Anschluss“, so WestLotto-Geschäftsführer Andreas Kötter.

Nähere Infos

Auf www.westlotto.de unter dem Menüpunkt „Unternehmen – Verbraucherschutz“ können sich Kunden über sämtliche Maßnahmen informieren, die WestLotto als staatlicher Lotterieveranstalter ergreift, um Spielteilnehmer bestmöglich zu schützen. Und nicht nur das: Dort gibt es auch Infos, was Tipper selbst tun können, um den Spaß am Spiel nicht zu verlieren und welche Möglichkeiten es für Menschen gibt, die Probleme mit Glücksspielen entwickelt haben.

In Deutschland lizenzierter Anbieter (www.gluecksspiel-whitelist.de). Teilnahme ab 18 Jahren.

Glücksspiel kann süchtig machen! Hilfe und Beratung unter BZgA: 0800 1372700 (kostenlos).