Umfrage - „Wenn ich eine Million auf dem Konto hätte, dann…“

Münster. Als Millionär ins neue Jahr starten? Ein Los für den Millionenkracher machts möglich. WestLotto hat gefragt, was würden Sie mit dem Geld machen?

So viel ist jetzt schon klar: Mit einem Los für den MillionenKracher werden vier Glückspilze als Millionäre ins neue Jahr starten. Und dann? WestLotto hat in Münster Passanten befragt, was sich in ihrem Leben mit einer Million Euro verändern könnte. Viele möchten beispielsweise auf eine langersehnte Reise gehen.

Miriam Pritz hat bereits ein Ziel im Blick: „Mit einem Millionengewinn sähe mein 2022 ganz anders aus! Als Erstes würde ich mir eine Reise nach Südamerika gönnen.“ Eine ähnliche Vorstellung hat auch Julian Benninghoff: „Zum Jahresbeginn würde ich einen längeren All-Inclusive-Urlaub buchen, der auch ein bisschen weiter wegführt als sonst.“

Eigenheim

Doch nicht nur weit entfernte Reiseziele stehen weit oben auf den Wunschlisten. Für Leonard Auf der Springe wäre eines ganz wichtig: „Wenn ich 2022 eine Million Euro hätte, würde ich mir auf jeden Fall eine Eigentumswohnung oder ein Haus kaufen. Ganz einfach.“ Für eine Investition, die über das kommende Jahr hinausgeht, möchten auch andere einen Millionengewinn nutzen. „Ich denke, ich würde einen Teil in die Zukunft der Kinder investieren. Nicht nur in die Zukunft meiner eigenen, sondern auch in die anderer Kinder,“ erzählt Michael Hohenholt.

Beste Chance

Und die Aussichten sind gut, dass solche Träume tatsächlich wahr werden. Denn der MillionenKracher bietet bei WestLotto die beste Chance auf eine Million Euro (1 : 250.000). Aus einer limitierten Auflage von einer Million Losen werden am 31. Dezember vier Gewinner ermittelt, die sich jeweils über eine Million Euro freuen und schon am Silvesterabend neue Pläne für das Jahr 2022 schmieden können.

Beim MillionenKracher sind außerdem nicht nur siebenstellige Beträge möglich. Jeder Spielteilnehmer hat darüber hinaus auch die Chance auf Gewinne zwischen zehn und 10.000 Euro. Noch sind Lose erhältlich. Sie können übrigens nicht nur fürs eigene Glück sorgen, sondern eignen sich auch als Geschenk im Adventskalender, zu Nikolaus oder unter dem Weihnachtsbaum.

Millionenkracher - Wenn das neue Jahr mit einer Million Euro beginnt

Die wichtigsten Eckdaten:

Höchste Gewinnchance auf eine Million Euro bei WestLotto (1 : 250.000)

Gewinne: 4 x 1.000.000 Euro 20 x 10.000 Euro 200 x 1.000 Euro 100.000 x 10 Euro

Limitiert auf eine Million Lose, Verkauf solange der Vorrat reicht

Jedes zehnte Los gewinnt (statistischer Mittelwert)

Preis: 10 Euro

Ziehung am Freitag, 31. Dezember, Bekanntgabe der Gewinnzahlen ab 13.30 Uhr – unter anderem auf der Internetseite von WestLotto

Erhältlich in jeder WestLottoAnnahmestelle und im Internet unter www.westlotto.de

Info

Teilnahme ab 18 Jahren.

Glücksspiel kann süchtig machen!

Hilfe und Beratung unter Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung: 0800 1372700 (kostenlos).

www.check-dein-spiel.de.