Treffer bei Spiel 77

Per Internet-Spielauftrag traf ein Tipper aus NRW am Wochenende den ersten Gewinnrang bei Spiel 77 und darf sich nun über 1.077.777 Euro freuen.

Nordrhein-Westfalen. Die Zahl 7 scheint Glück zu bringen: Ein Spielteilnehmer aus Nordrhein-Westfalen erzielte am vergangenen Samstag, 7. Oktober, 7 Richtige bei Spiel 77. Der Glückspilz wurde damit zum Millionär.

Der Gewinner hatte seinen Tipp im Internet abgegeben und schließlich die sieben richtigen Endziffern 2-1-9-1-9-9-2 auf seinem Los stehen. Sein Treffer in der Gewinnklasse 1 bei Spiel 77 ist 1.077.777 Euro wert.

Hochgewinn bei Eurojackpot

Nicht ganz eine Million Euro hat ein Spieler der Lotterie Eurojackpot gewonnen. Die Freude dürfte trotzdem groß sein: Der Tipper aus Nordrhein-Westfalen, der ebenfalls über das Internet gespielt hatte, erzielte dank fünf richtiger Gewinnzahlen (17-18-40-43-50) sowie einer korrekten Eurozahl (9 und 11) einen Treffer im zweiten Gewinnrang. Seine Gewinnsumme beträgt exakt 895.239,60 Euro.

