TOTO 6aus45 Auswahlwette: rund 1,2 Millionen Euro im Jackpot

Für die Spielrunden am 3. und 4. Juni ist der Jackpot bei der TOTO 6aus45 inzwischen auf über eine Million Euro angewachsen. Da könnte es sich anbieten, mit dem Teil- oder Voll-System mehr als sechs Kreuzchen zu setzen.

Essen. Auf die Fußballpartien tippen, die unentschieden ausgehen – je torreicher, desto besser. Das ist das Prinzip der TOTO 6aus45 Auswahlwette.

In den vergangenen Wochen ist es keinem Tipper geglückt, den Jackpot der TOTO 6aus45 Auswahlwette zu knacken (Chance 1 : 8,1 Mio.). Dabei kommt es darauf an, aus 45 Fußballspielen die sechs zu markieren, die nach regulärer Spielzeit mit den höchsten Unentschieden enden. Und weil der Jackpot inzwischen auf über eine Million Euro angewachsen ist, könnte es sich lohnen, mehr als sechs Kreuzchen zu setzen. Das ist per Voll- oder Teil-System möglich.

So funktioniert’s:

Voll-System: Bei einem Voll-System können bis zu 13 Partien ausgewählt werden. Beim Voll-System 010 werden beispielsweise zehn statt sechs Spielpaarungen angekreuzt. Das ergibt 210 Tipps (Einsatz: 136,50 Euro). Teil-System: Bei den Teil-Systemen sind die Spieleinsätze geringer als bei den Voll-Systemen. Beim Teil-System 610 (Einsatz 19,50 Euro) können beispielsweise ebenfalls zehn Paarungen markiert werden – allerdings werden hier nicht alle denkbaren Kombinationen gewertet.

Welche Spiele für die TOTO 6aus45 Auswahlwette auf dem Plan stehen, ist auf www.westlotto.de und auf Seite 14 jeder GLÜCK-Ausgabe zu finden. Die Spielnummern 1 bis 45 entsprechen den jeweiligen Zahlen des Tippfeldes.

Barcode wird eingelesen

Tipps für die TOTO 6aus45 Auswahlwette können zu Hause am PC vorbereitet werden – auch ohne Internetkonto bei WestLotto. Die Spielpläne finden sich auf der Internetseite von Deutschlands größtem Lotterieanbieter. Die Voraussagen werden dort markiert und als PDF heruntergeladen, der Barcode dann in der WestLotto-Annahmestelle eingelesen.

Wichtig: Um mitspielen zu können, ist die WestLotto-Karte notwendig! Diese kann online oder vor Ort kostenlos beantragt werden. Direkt im Anschluss ist die Tipp-Abgabe mit einer vorläufigen Karte möglich.

Teilnahme

Wer sich die Chance auf den Jackpot in Höhe von rund 1,2 Millionen Euro nicht entgehen lassen möchte, kann seinen Tipp bis Samstag (3. Juni) um 13 Uhr in jeder WestLotto-Annahmestelle und online unter www.westlotto.de abgeben.

In Deutschland lizenzierter Anbieter (www.gluecksspiel-whitelist.de). Teilnahme ab 18 Jahren.

Glücksspiel kann süchtig machen! Hilfe und Beratung unter BZgA: 0800 1372700 (kostenlos).