Spiel-Spaß mit den Rubbel-Adventskalendern

Bis zur Adventszeit dauert es nicht mehr lange. In vielen Familien und im Freundeskreis gehört er zur Vorweihnachtszeit dazu: der Adventskalender. Mal selbst gebastelt, mal mit schokoladigen Überraschungen. Eine besonders schöne Alternative sind die Rubbel-Adventskalender, die WestLotto auch dieses Jahr wieder anbietet.

Gleich in sechs unterschiedlichen Motiven kann der Adventskalender erworben werden: Pinguin, Weihnachtsmann, Schneemann, Tannenbaum oder gar als dreidimensionaler Aufsteller Schlitten oder Weihnachtsbaum.

Die Kalender gibt es teilweise vorkonfektioniert in den Annahmestellen. Alternativ können die Kalender auch individuell mit Losen aus dem Rubbellossortiment von WestLotto bestückt werden. So eignen sich die Rubbel-Adventskalender ideal als Geschenk-Idee. Speziell für die Weihnachtszeit hat WestLotto Rubbellose im Wert von 50 Cent, ein Euro, zwei Euro und fünf Euro mit weihnachtlich / winterlichen Motiven aufgelegt. Je nach Los gibt es bis zu 100.000 Euro (Chance 1 : 510.000) zu gewinnen. (Nur in teilnehmenden WestLotto Annahmestellen).

>>> Info

Keine Spielteilnahme unter 18 Jahren. Glücksspiel kann süchtig machen! Hilfe und Beratung unter:

Landeskoordinierungsstelle Glücksspielsucht NRW - Telefon: 0 800-0 77 66 11 (kostenlos)

Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA); Telefon: 0 800-1 37 27 00 (kostenlos)