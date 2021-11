Spiel 77-Millionär im Raum Düsseldorf + weitere Großgewinne

Essen. Vier WestLotto-Kunden lagen mit ihren Tipps goldrichtig und erhielten sechs- bis siebenstellige Gewinnsummen.

Millionär mit Spiel 77

Die Zusatzlotterie Spiel 77 brachte einem Tipper aus dem Raum Düsseldorf ganz viel Glück. Gemeinsam mit einem weiteren Spielteilnehmer aus Schleswig-Holstein hatte er die Gewinnzahlen 2-3-2-5-3-0-9 auf seinem Spielschein und traf damit den obersten Gewinnrang. Beide Glückspilze werden mit ihren Treffern zu Millionären und erhalten jeweils 1.077.777,00 Euro.

Sieben Großgewinne bei LOTTO 6aus49

Am vergangenen Samstag (30. Oktober) wurden die Lottozahlen 6-11-15-31-42-45 und die Superzahl 4 gezogen. Der Jackpot blieb zwar erneut stehen, aber der zweite Gewinnrang sorgte für einen Gewinnregen in Höhe von einer halben Million Euro für sieben Lottospieler. Auch hier gab es Treffer in NRW: Jeweils 587.952,80 Euro erhalten zwei Tipper aus dem Raum Krefeld und dem Kreis Soest. Die weiteren Glückspilze stammen aus Niedersachsen, Hessen, Sachsen und Baden-Württemberg (2x).

100.000 Euro gehen in dem Raum Münster

Die Zusatzlotterie SUPER 6 bescherte einem WestLotto-Kunden aus dem Raum Münster eine sechsstellige Summe. 100.000 Euro werden seinem Konto nun gutgeschrieben. Die gleiche Summe ging auch an Spielteilnehmer aus Niedersachsen und Hessen (2x).

18 Millionen Euro

Der Jackpot bei LOTTO 6aus49 steigt zur nächsten Ziehung am Mittwoch (3. November) auf 18 Millionen Euro. Die Teilnahme ist in allen WestLotto-Annahmestellen sowie unter www.westlotto.de möglich.