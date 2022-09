Rubbellos: Wenn der Glücks-Drache 50.000 Euro bringt

Münster/Essen. In Asien gilt der Drache als Glückssymbol. Wer jetzt das Rubbellos von WestLotto probiert, könnte auch bald in den Genuss dieses Glücks kommen.

Diese Drachen zählen ganz bestimmt nicht zur Kategorie „Ungeheuer“. Im Gegenteil: Das WestLotto-Rubbellos „Glücks-Drache“ will seinem Namen alle Ehre machen und wartet mit einem Spitzengewinn in Höhe von 50.000 Euro auf den nächsten Gewinner (Chance 1 : 550.000). Es ist für zwei Euro in WestLotto-Annahmestellen und online zu bekommen.

Vielleicht genau der richtige Talisman: Mit etwas Glück versteckt sich unter einer der Drachenmünzen der Spitzengewinn in Höhe von 50.000 Euro (Chance 1 : 550.000). Foto: WestLotto

So funktioniert’s

Die beiden €-Felder unter „Ihre Gewinnzahlen“ und die sechs Drachenmünzen aufrubbeln. Wer unter einer der Münzen eine seiner Gewinnzahlen wiederfindet, gewinnt den zugehörigen Betrag. Je Rubbellos gibt es sechs Gewinnchancen. Mehrfachgewinne sind möglich.

Spielteilnahme online Das neue Rubbellos ist auch online unter www.westlotto.de und in der WestLotto-App spielbar – auch zum Ausprobieren als Demospiel ohne vorherigen Geldeinsatz. Hier geht’s zur Anleitung:

WestLotto Guide: Rubbellose online spielen – hier gibt’s die Anleitung

Das Rubbellos „Glücks-Drache“ auf einem Blick

Preis: 2 Euro

Spitzengewinn: 50.000 Euro (Chance 1 : 550.000)

6 Gewinnchancen auf einem Los

Erhältlich in jeder WestLotto-Annahmestelle und unter www.westlotto.de.

In Deutschland lizenzierter Anbieter (www.gluecksspiel-whitelist.de). Teilnahme ab 18 Jahren.

Glücksspiel kann süchtig machen! Hilfe und Beratung unter BZgA: 0800 1372700 (kostenlos).