Nur ein Klick: Altes Gericht Fürstenberg erzählt Geschichte

Das altes Gericht Fürstenberg erzählt seine Geschichte in einem neuen Podcast.

Guten Tag, ich bin das alte Gericht Fürstenberg. Wie mein Name bereits sagt, bin ich sehr alt, Jahrgang 1736. Aber meine Geschichte, die ich Ihnen jetzt erzählen möchte, fängt noch viel früher an: Und zwar 1449 ...“ mit diesen Worten beginnt ein spannender Podcast, in dem das Alte Gericht Fürstenberg in Bad Wünnenberg in der Ich-Form seine Geschichte erzählt. Mit nur einem Klick können sich Besucher direkt vor Ort oder zu Hause am Rechner anhören, welche Botschaft das Bauwerk für die Menschen im 21. Jahrhundert bereithält und warum es uns auch heute noch etwas zu sagen hat. Dies funktioniert per QR-Code für das Smartphone, der jetzt am Denkmal angebracht wurde, über die Homepage und auf allen Podcast- Plattformen.

Sprechende Denkmale

Das Alte Gericht Fürstenberg ist eins von zunächst zwölf Denkmalen in NRW, die auf diese Weise in zwei bis fünf Minuten ein Gefühl für das historische Umfeld und die Lebensumstände der Menschen von damals vermitteln. Auch der Kölner Bahnhof Belvedere, das Bonner Bundesbüdchen, Burg Hülshoff in Havixbeck, Haus Harkorten in Hagen und weitere Monumente berichten auf unterhaltsame und informative Weise, was sie in der Vergangenheit erlebt haben. Das landesweite Projekt „Das sprechende Denkmal“ wurde von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz,

die seit 1991 aus Erlösen der GlücksSpirale gefördert wird, und WestLotto im vergangenen Jahr gestartet. Zwölf weitere sprechende Denkmale sind aktuell in Produktion. „Es ist großartig, dass wir einen Beitrag dazu leisten können, Zeitgeschichte für jedermann erfahrbar zu machen. Direkt vor Ort, mit mehreren Sinnen und natürlich digital. Gemeinsam mit der Deutschen Stiftung Denkmalschutz wollen wir noch weitere Kulturmeilensteine in NRW mit der Möglichkeit zur Kurzgeschichte via Smartphone ausstatten“, so West- Lotto-Sprecher Axel Weber.

www.sprechendesdenkmal.de

