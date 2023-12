Millionär mit drei Richtigen: Jackpot steigt auf 29 Millionen

Essen. Die Ziehung bei LOTTO 6aus49 am vergangenen Samstag, 9. Dezember, brachte einen neuen Millionär in Nordrhein-Westfalen hervor. Der Glückspilz stammt aus dem Rhein-Kreis Neuss. Seinen siebenstelligen Gewinn hat der WestLotto-Kunde der bundesweiten Nikolaus-Sonderauslosung zu verdanken.

Drei Millionäre

Mit nur drei Richtigen wurde der Lottospieler aus Nordrhein-Westfalen zusammen mit zwei weiteren Spielteilnehmern aus Baden-Württemberg und Sachsen zum Millionär. Unter den sechs gezogenen Gewinnzahlen 16, 21, 30, 38, 42 und 48 lag der WestLotto-Kunde wie auch die beiden anderen Tipper mit drei korrekten Ziffern goldrichtig in der Gewinnklasse 8. Die drei Glückspilze erhalten jeweils 1.000.000 Euro.

Nikolaus-Sonderauslosung bei LOTTO 6aus49

Der Neu-Millionär hatte seine Tippreihen in Verbindung mit der Nikolaus-Sonderauslosung bei LOTTO 6aus49 gespielt: Diese Möglichkeit gibt es nur einmal im Jahr. Unter allen Tipps, die bei den Ziehungen am Mittwoch, 6., und Samstag, 9. Dezember, drei Richtige erzielten, wurden bundesweit dreimal eine Million Euro ausgelost. Zudem gab es für 1.000 weitere Spielteilnehmer einen Gewinn in Höhe von 1.000 Euro. Davon gingen 230 nach Nordrhein-Westfalen.

Weitere Hochgewinne

Bei den Ziehungen am vergangenen Wochenende gab es fünf weitere Hochgewinne in Nordrhein-Westfalen. Im zweiten Rang bei LOTTO 6aus49 erzielten Tipper aus dem Raum Wuppertal und ein Online-Spielteilnehmer sechs Richtige, für die sie jeweils 734.799,90 Euro erhalten. Ein WestLotto-Karten-Kunde aus dem Raum Gelsenkirchen traf bei der Lotterie GlücksSpirale die Gewinnklasse 6 und bekommt dafür 100.000 Euro. Die gleiche Summe wird weiteren Glückspilzen aus dem Raum Duisburg und dem Raum Wuppertal für ihre Treffer im ersten Rang bei der Zusatzlotterie SUPER 6 ausgezahlt.

Jackpot

Da bundesweit kein Spielteilnehmer die oberste Gewinnklasse erzielen konnte, steigt der Jackpot bei LOTTO 6aus49 zur kommenden Ziehung am Mittwoch, 13. Dezember, auf rund 29 Millionen Euro. Am Mittwoch wartet außerdem ein weiterer Jackpot auf die Tipper: Bei der Zusatzlotterie Spiel 77 ist die Gewinnsumme im ersten Rang auf rund sechs Millionen Euro angewachsen. Die Teilnahme ist in allen WestLotto-Annahmestellen, in der App sowie unter www.westlotto.de möglich.

In Deutschland lizenzierter Anbieter (www.gluecksspiel-whitelist.de). Teilnahme ab 18 Jahren.