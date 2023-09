Mehr Aufmerksamkeit für Kriegsversehrte und Blaulichtberufe

Düsseldorf Respekt, Zusammenhalt, Teilhabe: WestLotto engagiert sich als offizieller Unterstützer für die Anliegen der Invictus Games 2023 vom 9. bis 16. September in Düsseldorf. In der Landeshauptstadt nehmen erstmals Wettkämpfer von Feuerwehr und Polizei teil. Auch sie sollen durch die Invictus Games besondere Wertschätzung erfahren.

Nach einer umfassenden Vorbereitung kann Holger Kunzemann kaum mehr erwarten, dass die Wettkämpfe losgehen. „Ich finde es fantastisch, dass dank einer Ausnahmegenehmigung der Invictus Games-Foundation für das deutsche Team erstmals Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei teilnehmen können“, unterstreicht der Leiter der Feuer- und Rettungswache in Gerresheim. „Zwar ziehen wir nicht in den Krieg, doch die körperlichen und seelischen Belastungen in unseren Berufen sind ebenfalls sehr hoch – und das ein ganzes Berufsleben lang.“ Erstmals findet das Sportereignis für Kriegsversehrte in Deutschland statt.

Zurückgekämpft

Sportbegeistert war der 45-Jährige nach eigenen Worten schon immer. Diese Freude hat ihm auch dabei geholfen, nach einer Hüft-Operation wieder in den Beruf zu finden: „Aufgrund des hohen Gelenkverschleißes im Einsatzdienst musste ich mit Anfang 40 eine künstliche Hüfte bekommen. Es hat gut neun Monate gedauert, mich anschließend in den Beruf zurückzukämpfen.“ Mit seinem Start bei den „Spielen der Unbesiegbaren“ möchte Kunzemann dazu beitragen, dass die Angehörigen der Blaulichtberufe mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen stärker wahrgenommen werden.

Teamplayer

Nun fiebert Kunzemann seinem ersten Wettkampf am Sonntag (10. September) im Kugelstoßen entgegen. Zusätzlich tritt er noch im Indoor-Rudern und beim Rollstuhl-Basketball an: Als Teamplayer wählte er neben den Einzeldisziplinen eine Mannschafts-Sportart aus. „Die Action und das hohe Tempo dabei faszinieren mich. Zudem öffnet es die Augen, mal die Perspektive von Rollstuhlfahrern einnehmen zu können.“

Besondere Wertschätzung

„A home for respect“ – unter diesem Motto treten rund 500 Sportlerinnen und Sportler aus 21 Nationen zu den sechsten Invictus Games an, die in diesem Jahr in Düsseldorf stattfinden. Bei den von Prinz Harry initiierten Invictus Games nehmen im Dienst versehrte oder verletzte Soldatinnen und Soldaten teil, in diesem Jahr dazu erstmalig auch Menschen aus dem Polizei- und Feuerwehrdienst. Sie alle sollen durch die Invictus Games eine besondere Wertschätzung erfahren und in ihrer Rehabilitation unterstützt werden.

BU: Mal eine andere Perspektive einnehmen: Als Team-Player wird Holger Kunzemann bei den Invictus Games unter anderem beim Rollstuhl-Basketball antreten. Foto: Andrea Bowinkelmann

Starkes Zeichen WestLotto engagiert sich als offizieller Unterstützer der Invictus Games 2023 für dieses Anliegen: „Als größter Sportförderer in NRW kennen wir die Kraft, die ein solches Sportereignis entfalten kann. Die Invictus Games setzen ein starkes Zeichen für Werte, die unsere Gesellschaft zusammenhalten“, sagt WestLotto-Geschäftsführer Andreas Kötter.

Zehn Sportarten

Die Wettkämpfe in zehn Sportarten werden zwischen dem 9. und 16. September in Düsseldorf ausgetragen, der Eintritt zu den Sportveranstaltungen ist für Zuschauerinnen und Zuschauer gratis. Tickets werden lediglich für die Eröffnungs- und Abschlussveranstaltung benötigt. Zu den offiziellen Feierlichkeiten werden unter anderem Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius erwartet.

Weitere Infos sowie Tickets gibt es unter invictusgames23.de.