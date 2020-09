Lottojackpot wieder gut gefüllt

Essen. In den vergangenen Wochen gab es in Nordrhein-Westfalen gleich mehrere neue WestLotto-Millionäre. Ein gutes Omen für den heutigen Mittwoch? Denn dann warten bei LOTTO 6aus49 rund 17 Millionen Euro auf einen oder mehrere Gewinner.

Geknackt wurde der Jackpot zuletzt am 19. August. Gleich drei Spielteilnehmer trafen die erste Gewinnklasse, in der sich satte 29,4 Millionen Euro befanden – einer davon aus NRW. Zusammen mit einem Tipper aus Bayern und einem aus Sachsen teilte er sich den Jackpot. Die drei erhielten jeweils 9.789.321,60 €. Das ist der zweithöchste Lottogewinn in Nordrhein-Westfalen in 2020. Der NRW-Rekordgewinn liegt in diesem Jahr bei rund 32,4 Millionen Euro, die ein Tipper aus dem Ruhrgebiet am 4. Januar gewann. Weitere Gewinner gab es auch in der zweiten Gewinnklasse. Am 1. September tippten gleich zwei Spielteilnehmer aus Nordrhein-Westfalen die sechs richtigen Zahlen und erhielten jeweils 1.001.540,60 €. Nur die Superzahl hatte für einen Treffer in der ersten Gewinnklasse gefehlt.

Wer sein Glück probieren möchte, kann seinen Tipp unter www.westlotto.de und in jeder WestLotto-Annahmestelle bis Mittwoch, 16. September, um 18:59 Uhr abgeben.

