LOTTO 6aus49: 6,6 Millionen Euro gehen nach Hagen

Mit dem Teilsystem 610 erzielte ein Tipper aus dem Raum Hagen am vergangenen Samstag einen millionenschweren Treffer bei LOTTO 6aus49: Mehr als 6,6 Millionen Euro werden dem Spielteilnehmer in Kürze ausgezahlt.

Wenn das kein großartiger Start in die neue Woche ist: Ein LOTTO 6aus49-Spielteilnehmer aus dem Raum Hagen hat zur Ziehung am vergangenen Samstag, 17. Juni, ein wahrhaft glückliches Händchen bewiesen und mehr als 6,6 Millionen Euro abgeräumt.

Sein millionenschwerer Treffer gelang dem neuen Lotto-Millionär aus Nordrhein-Westfalen mit dem Teilsystem 610. Bei einem Einsatz von 75,50 Euro konnte er zwei Felder mit jeweils zehn Glückszahlen ins Rennen schicken. Mit den Ziffern 2-15-19-22-32-43 sowie der Superzahl 4 hat er – neben einem weiteren Tipper aus Brandenburg – die erste Gewinnklasse getroffen und erhielt hier eine Quote von 6.649.213,60 Euro. Aber das ist noch nicht alles: Durch das Teilsystem erzielte der Spielteilnehmer weitere Treffer in den Rängen 5, 7 und 9. Der Gesamtgewinn beträgt somit exakt 6.653.355,40 Euro.

Hochgewinne bei SUPER 6

Grund zur Freude haben nach diesem Wochenende drei weitere Personen aus NRW – sie trafen die erste Gewinnklasse bei SUPER 6. Jeweils 100.000 Euro gehen in den Kreis Kleve, in den Raum Essen sowie in den Rhein-Erft-Kreis.

Neue Jackpot-Phase

Der Jackpot bei LOTTO 6aus49 startet zur nächsten Ziehung am kommenden Mittwoch, 21. Juni, bei rund einer Million Euro. Die Teilnahme ist in allen WestLotto-Annahmestellen und online in der WestLotto-App sowie unter www.westlotto.de möglich.

