Weitere Hochgewinner in NRW LOTTO 6 aus 49: Knapp 16 Millionen gehen in den Pott

Essen. Ein Spielteilnehmer aus dem Raum Gelsenkirchen wurde bei der Ziehung von LOTTO 6aus49 am vergangenen Samstag, 20. Januar, zum fast 16-fachen Millionär. Weitere Hochgewinne gibt es im zweiten Rang von LOTTO 6aus49 und bei der Zusatzlotterie SUPER 6.

Das ist der bisher höchste Jackpotgewinn des Jahres in Nordrhein-Westfalen: 15.846.893,70 Euro gehen an einen Lotto-Spieler aus dem Raum Gelsenkirchen.

Siebter Millionär 2024

Mit seinem Spielschein konnte der Tipper bundesweit als Einziger einen Treffer in der ersten Gewinnklasse erzielen. Seine Zahlen zum großen Glück lauteten 1, 8, 11, 25, 45, 49 mit der passenden Superzahl 4. Damit ist er bereits der siebte WestLotto-Millionär im noch jungen Jahr. Da der Glückspilz mit der WestLotto-Karte (Kundenkarte) gespielt hatte, ist er WestLotto bereits namentlich bekannt. Sein Spielauftrag im Wert von 77,95 Euro nimmt seit dem 3. und noch bis zum 31. Januar an den Ziehungen von LOTTO 6aus49 sowie den Zusatzlotterien Spiel 77 und SUPER 6 teil.

Zwei weitere Treffer im zweiten Rang

Im zweiten Rang mit sechs Richtigen ohne Superzahl gibt es zwei weitere Treffer in NRW. Die Gewinne in Höhe von 495.729,90 Euro gehen in die Regionen Leverkusen und Düsseldorf. Der neue Hochgewinner im Raum Leverkusen hatte ebenfalls mit der WestLotto-Karte getippt. Der Spieleinsatz liegt bei 25,35 Euro, womit der Tipper vom 20. bis 31. Januar an den Ziehungen von LOTTO 6aus49 und den Zusatzlotterien Spiel 77 und SUPER 6 teilnimmt.

Der Spielauftrag zum weiteren Hochgewinn bei LOTTO 6aus49 im Raum Düsseldorf ist ein DauerTipp mit einem Spieleinsatz von 13,35 Euro pro Ziehung, ebenfalls inklusive der Zusatzlotterie Spiel 77 und SUPER 6.

Zwei weitere Hochgewinne bei SUPER 6

Neben den drei Gewinnern bei LOTTO 6aus49 jubelten am Wochenende zwei weitere Spielteilnehmer aus Nordrhein-Westfalen: Sie trafen bei der Zusatzlotterie SUPER 6 den obersten Gewinnrang und erhalten jeweils 100.000 Euro. Die beiden Glückstipps stammen aus dem Raum Köln und dem Rhein-Sieg-Kreis.

Info

In Deutschland lizenzierter Anbieter. Teilnahme ab 18 Jahren. Glücksspiel kann süchtig machen! www.check-dein-spiel.de oder 0800 1372700. Jackpot-Chance 1 : 140 Mio.