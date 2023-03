Kein Aprilscherz: Samstag sind 45 Millionen Euro im Jackpott

Münster/Essen. Große Spannung am Wochenende: Der Jackpot bei LOTTO 6aus49 wird zur Ziehung am Samstag, 1. April, seinen Höchststand von 45 Millionen Euro erreicht haben.

Höchststand vor einem Jahr

Über 15 Ausspielungen hat sich die erste Gewinnklasse nun gefüllt. Das letzte Mal, dass der erste Rang von LOTTO 6aus49 mit der Maximalsumme von 45 Millionen Euro gefüllt war, liegt ein Jahr zurück – am 13. April 2022. Ein Spielteilnehmer aus Hessen konnte als einziger bundesweit auf seiner Spielquittung die sechs Richtigen 2, 7, 22, 29, 42, 46 sowie die passende Superzahl 2 vorweisen und räumte somit den mit 45.000.000 Euro gefüllten Gewinntopf im Alleingang ab.

Rekord bei LOTTO 6aus49

Zugleich stellte der hessische Glückspilz eine neue nationale Höchstmarke auf: Er verbuchte den höchsten je bei einer Ziehung von LOTTO 6aus49 erzielten Gewinn in Deutschland. Davor hielt eine Frau aus Baden-Württemberg mit einer Gewinnsumme in Höhe von 42.583.626,40 Euro den Rekord, den sie im Oktober 2020 aufgestellt hatte.

Garantierte Ausschüttung

Sollte am Samstag, 1. April, erneut kein Tipper über die richtigen Zahlen für den ersten Rang verfügen, wird der Jackpot in der darauffolgenden Ziehung am Mittwoch, 5. April, garantiert ausgeschüttet. Das bedeutet: Falls auch dann niemand die korrekten Ziffern für den obersten Rang auf seiner Spielquittung vorweisen kann, wandert die gesamte Gewinnsumme in den nächst niedriger besetzten Rang: in die Gewinnklasse 2 (sechs Richtige / Chance 1 : 16 Mio.) oder – falls diese ebenfalls nicht getroffen wird – in die Gewinnklasse 3 (fünf Richtige plus Superzahl / Chance 1 : 542.008).

Teilnahme

Wer sein Glück versuchen und am Wochenende mitfiebern möchte, kann seinen Tipp bis Samstag, 1. April, 19 Uhr, in allen WestLotto-Annahmestellen, in der App und online unter www.westlotto.de abgeben.

In Deutschland lizenzierter Anbieter (www.gluecksspiel-whitelist.de). Teilnahme ab 18 Jahren.

Glücksspiel kann süchtig machen! Hilfe und Beratung unter BZgA: 0800 1372700 (kostenlos).

www.check-dein-spiel.de.

Chance auf den Jackpot 1 : 140 Mio.