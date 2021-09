Großes Glück: Siegener freut sich über MINI Cooper SE

Glückwunsch: Jonas Bolduan bekam an seinem Geburtstag ein besonderes Präsent.

Essen. Ein Siegener hat bei der Keno-Sonderauslosung im Juni einen MINI Cooper SE gewonnen – und ist darüber sehr glücklich.

Über das ganze Gesicht strahlend betritt Jonas Bolduan die BMW-Niederlassung in Dortmund: „Heute ist mein erster Urlaubstag, ich habe Geburtstag, und dann bekomme ich noch einen solchen Gewinn – es könnte schlimmere Tage geben“, sagt der 28-Jährige und schmunzelt. Der Siegener hat bei der Keno-Sonderauslosung im Juni einen MINI Cooper SE gewonnen – und ist überglücklich: „Im November bekommen meine Freundin und ich unser erstes Kind. Solch ein Präsent freut uns in dieser Zeit natürlich ganz besonders.“

Doppelter Mini

Bei der Keno-Sonderauslosung gab es vom 7. bis 20. Juni im täglichen Wechsel einen Mercedes A 250 e oder einen Mini Cooper SE zu gewinnen. „Bei den Sonderauslosungen spiele ich besonders häufig mit – wie sich jetzt zeigt, kann sich das lohnen“, lächelt Bolduan, dessen Gewinn sogar das Traumauto seiner Mutter ist. Die wird den Gewinnerwagen allerdings nicht fahren, denn: „Sie hatte sich schon vor meinem Volltreffer einen Mini bestellt – genau das gleiche Modell, in identischer Farbe“, erzählt das Geburtstagskind und berichtet vom nächsten Zufall: „Der von ihr bestellte Wagen ist jetzt fertig. Wir holen also morgen in einem anderen Autohaus den gleichen Wagen noch einmal ab.“

Höhepunkt

Dass der BVB-Fan sein neues Gefährt bei der BMW-Niederlassung in Sichtweite des Dortmunder Stadions abholt, ist das i-Tüpfelchen auf einem rundum gelungenen Tag für den Siegener. „Der Geburtstag selbst läuft heute nicht groß ab, es werden sicherlich einige Leute zu Besuch kommen, aber einen Höhepunkt habe ich ja schon erlebt“, freut sich der Glückspilz. Den Urlaub verbringt Bolduan mit seiner Freundin jetzt in der Toskana, bevor dann im November mit dem Nachwuchs der nächste, noch größere Gewinn wartet.