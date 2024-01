Freitag: 120 Millionen bei Eurojackpot Maximalsumme erreicht

Essen. Der Eurojackpot wurde am Dienstagabend, 2. Januar, nicht geknackt. Damit ist seine maximale Höhe erreicht. Im ersten Gewinnrang stehen für die nächste Ziehung am Freitag, 5. Januar, nun 120 Millionen Euro bereit.

Rund 113 Millionen Euro hätte abräumen können, wer die Gewinnzahlen 19, 26, 36, 48, 49 und die Eurozahlen 10 und 11 getippt hätte. Das ist allerdings niemandem gelungen. Drei Tipper aus Berlin, Rheinland-Pfalz und Polen haben aber immerhin fünf Gewinnzahlen und eine Eurozahl richtig vorhergesagt und erhalten dafür jeweils 833.526,30 Euro.

Mega-Jackpot am Freitag

Nachdem auch bei der 13. Ziehung dieser Jackpotphase niemand im ersten Rang abräumen konnte, sind am kommenden Freitag, 5. Januar, 120 Millionen Euro im Topf – mehr geht nicht.

Bislang drei 120-Millionen-Gewinne

Bereits zum vierten Mal geht es um diese gigantische Summe. Zuletzt hatte der Jackpot im Sommer 2023 die Maximalhöhe erreicht. Am 23. Juni gingen 120 Millionen nach Schleswig-Holstein. Am 8. November 2022 hatte ein Tipper in Berlin das Glück auf seiner Seite. Der erste 120-Millionen-Gewinn überhaupt wurde am 22. Juli 2022 in Dänemark ausgezahlt.

Jüngster Jackpotgewinn

Zuletzt war der Eurojackpot am 17. November vergangenen Jahres geknackt worden. Damals gingen rund 36,5 Millionen Euro nach Niedersachsen. Sollte er am Freitag geknackt werden und nach Deutschland gehen, würde eine beispiellose Siegerserie deutscher Tipper bei der europäischen Lotterie fortgesetzt. Denn die letzten neun Jackpots wurden allesamt von deutschen Spielteilnehmern gewonnen.

Erste Freitagsziehung 2024

Die Chance auf den Mega-Jackpot von 120 Millionen Euro wartet bereits am 5. Januar. Dann findet die erste Freitags-Ziehung der Lotterie Eurojackpot im neuen Jahr statt. Die Spielteilnahme ist am Ziehungstag bis 19 Uhr in den Lotto-Annahmestellen sowie im Internet unter www.eurojackpot.de möglich. Je nach Bundesland kann der Annahmeschluss abweichen.

Info

In Deutschland lizenzierter Anbieter. Teilnahme ab 18 Jahren. Glücksspiel kann süchtig machen! www.check-dein-spiel.de oder 0800 1372700. Jackpot-Chance 1 : 140 Mio.