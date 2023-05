Westlotto Spiele gratis - Extra-Chance für Neukunden: Tipp on Top

Noch mehr Gewinnchancen: Wer sich bis 5. Juni erstmals bei WestLotto registriert, der erhält Gutscheine für LOTTO 6aus49 oder Eurojackpot.

Wer noch keine Kundenkarte oder kein Online-Konto bei WestLotto hat, könnte jetzt diese Chance nutzen: Beim Kauf von Tipps für LOTTO 6aus49 und Eurojackpot gibt es für Neukunden jetzt ein Feld von dem jeweils gespielten Produkt als Gutschein dazu.

Gute Aussichten: Alle, die sich bis zum 5. Juni erstmals bei WestLotto registrieren und LOTTO 6aus49 oder Eurojackpot spielen, erhalten ein Willkommensgeschenk. Beim Spiel von einem oder mehreren LOTTO 6aus49-Tipps gibt es eine Spielreihe für LOTTO 6aus49 im Wert von 1,70 Euro „on top“ für die nächste Spielteilnahme. Bei Eurojackpot gibt es einen Gutschein für eine zusätzliche Eurojackpot-Reihe im Wert von 2,75 Euro. Tippt der Kunde beide Lotterien, kann er sich seinen Gutschein aus LOTTO 6aus49 oder Eurojackpot aussuchen. Der „Tipp on Top“ richtet sich an alle Kunden, die erstmals eine WestLotto-Karte in einer Annahmestelle bestellen oder die sich für ein Online-Konto bei WestLotto registrieren. Das Angebot ist limitiert.

Registrierung mit der WestLotto-Karte

Um in den Besitz einer Kundenkarte zu kommen, gibt es mehrere Möglichkeiten:

Vor Ort in der Annahmestelle: Über die Plakate zur Aktion mit dem Smartphone den QR-Code einscannen und die WestLotto-Karte vorbereiten. Zum Schluss wird ein Barcode erzeugt, der am Terminal nur noch eingelesen werden muss;

Die Bestellung direkt online absenden unter www.westlotto.de

Das Formular online ausfüllen, ausdrucken und in einer Annahmestelle abgeben;

Oder: Via Smartphone oder Tablet den Bestellauftrag ausfüllen, anschließend das PDF downloaden und dann in einer WestLotto-Annahmestelle scannen lassen;

Im Anschluss sind die Tippabgabe und das Einlösen des Gutscheins mit einer vorläufigen Karte möglich.

Foto: Westlotto

Online-Konto eröffnen und Gutschein einlösen

So können Kunden sich im Internet registrieren:

Auf www.westlotto.de über das Login-Fenster auf „jetzt registrieren“ gehen;

Nach erfolgreicher Registrierung und Verifizierung kann es direkt losgehen: Einfach einen Spielschein von LOTTO 6aus49 oder Eurojackpot ausfüllen, in den Warenkorb legen und anschließend einen weiteren Spielschein mit einem Tippfeld ausfüllen und ebenfalls dem Warenkorb hinzufügen.

Im Warenkorb kann der Gutschein-Code angegeben werden. Der Betrag wird dann dort abgezogen.

Jackpots

Wer weiß – vielleicht sind die Extra-Kreuzchen beim Tipp on Top genau die richtigen, um den Jackpot abzuräumen. Bei LOTTO 6aus49 sind es rund zwölf Millionen Euro für die Ziehung am Mittwoch,

10. Mai. Der erste Gewinnrang bei Eurojackpot ist für die Ausspielung am Dienstag, 9. Mai, mit rund 13 Millionen Euro gefüllt.

In Deutschland lizenzierter Anbieter (www.gluecksspiel-whitelist.de). Teilnahme ab 18 Jahren.

Glücksspiel kann süchtig machen! Hilfe und Beratung unter BZgA: 0800 1372700 (kostenlos).

www.check-dein-spiel.de. Jackpot-Chance 1 : 140 Mio.