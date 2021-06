Dreizehn Großgewinne auf einen Schlag - vier in NRW!

Gleich dreizehn Tipper hatten am vergangenen Samstag Glück bei der Zusatzlotterie SUPER 6. Sie gewinnen jeweils 100.000 Euro – vier von ihnen kommen aus Nordrhein-Westfalen.

Essen. Die Ziehung der Zusatzlotterie SUPER 6 am vergangenen Wochenende bescherte bundesweit dreizehn Spielteilnehmern einen Großgewinn.

Die Ziehung der Zusatzlotterie SUPER 6 am vergangenen Wochenende (5. Juni) bescherte bundesweit gleich dreizehn Spielteilnehmern einen Großgewinn von jeweils 100.000 Euro. Davon gehen vier Gewinne nach Nordrhein-Westfalen.

Gewinne in ganz NRW

Im Jahr 2021 haben damit bislang stolze 25 SUPER 6-Teilnehmer Gewinne von 100.000 Euro in Nordrhein-Westfalen erspielt (Stand 7. Juni 2021). Für sie und die jüngsten Großgewinner hat sich ein kleines, zusätzliches Kreuzchen richtig gelohnt. Jeweils 100.000 Euro gehören ihnen – und zwar nur deswegen, weil sie auf dem Spielschein bei der SUPER 6 das „Ja“ markiert haben. Die Gewinner aus NRW stammen aus dem Kreis Soest, dem Raum Dortmund, Raum Krefeld sowie dem Rhein-Kreis Neuss. Außerdem gewannen Spielteilnehmer aus Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hessen, Niedersachsen, und Rheinland-Pfalz

Spitzengewinn mit „Sechs Richtigen“

Wie ihr Name schon sagt, braucht man bei der Zusatzlotterie SUPER 6 sechs richtige Ziffern, wenn man den Spitzengewinn erzielen will. Auf jedem Spielschein ist die sechsstellige SUPER 6-Nummer bereits vorgedruckt. Die Ziehungen erfolgen, wie beim Klassiker LOTTO 6aus49, jeweils mittwochs und samstags. Die Gewinne sind in allen sechs Gewinnklassen fest vorgegeben und liegen zwischen 2,50 Euro und dem Spitzengewinn von 100.000 Euro (Chance: 1 : 1 Mio.). Spielbar ist die Zusatzlotterie über Spielscheine von LOTTO 6aus49, Eurojackpot, TOTO und der GlücksSpirale.

LOTTO 6aus49 Jackpot

Ein Tipp für die SUPER 6 könnte sich bis kommenden Mittwoch (9. Juni) in Kombination mit dem Klassiker LOTTO 6aus49 besonders lohnen: In der ersten Gewinnklasse bei LOTTO warten rund 32 Millionen Euro auf einen oder mehrere Gewinner. Wer sein Glück probieren möchte, kann seine Glückszahlen bis zum kommenden Mittwoch um 17:59 Uhr in den Lotto-Annahmestellen und im Internet unter www.westlotto.de tippen.

