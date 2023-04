Am 1. April wurde ein Spielteilnehmer aus Nordrhein-Westfalen mit seinem Internet-Tipp für LOTTO 6aus49 zum zweifachen Millionär.

Kein April-Scherz Doppelmillionär bei LOTTO 6aus49 in Nordrhein-Westfalen

Essen. Ein Spielteilnehmer aus Nordrhein-Westfalen wird in der Gewinnklasse 2 zum zweifachen Millionär. Weitere NRW-Hochgewinne gibt es bei der Glücksspirale und der europäischen Lotterie Eurojackpot.

Millionär mit „Sechs Richtigen“

Wenn der Nordrhein-Westfale, der am 1. April mit seinem Internet-Tipp die Gewinnklasse 2 von LOTTO 6aus49 getroffen hat, von seinem Spielglück erfährt, wird er vermutlich erstmal an einen April-Scherz denken. Es ist aber keiner: Zusammen mit einem weiteren Tipper aus Rheinland-Pfalz konnte er den zweiten Gewinnrang treffen. Die beiden Neu-Millionäre erhalten für ihre Glückstipps mit sechs Richtigen jeweils 2.451.208 Euro.

Jackpot bei LOTTO 6aus49 geknackt

Bei den am Samstag ermittelten Gewinnzahlen 27 – 28 – 33 – 36 – 42 und 45 sowie der Superzahl 9 fehlte den beiden Tippern jeweils nur die richtige Superzahl, um den Jackpot zu knacken. Die auf ihre maximal mögliche Summe angewachsene Gewinnklasse 1 wurde ebenfalls getroffen: 45 Millionen Euro werden in Hamburg ausgezahlt.

Weitere Hochgewinne

Am vergangenen Wochenende gab es weitere Hochgewinne in Nordrhein-Westfalen. Ebenfalls mit einem Internet-Tipp war ein Spielteilnehmer bei der GlücksSpirale erfolgreich. Ein Treffer in der Gewinnklasse 6 bedeutet einen Gewinn von 100.000 Euro.

Bereits am Freitagabend gab es bei der europäischen Lotterie Eurojackpot drei Hochgewinne in NRW. Hier freuen sich Spielteilnehmer über jeweils 151.644,80 Euro.

Teilnahme

Für die kommende Ziehung am Mittwoch (5. April) steht der Jackpot bei LOTTO 6aus49 wieder bei seiner Startsumme von einer Million Euro. Wer auch sein Glück probieren möchte, kann seine Tipps in allen WestLotto-Annahmestellen, in der App und auf www.westlotto.de abgeben.

In Deutschland lizenzierter Anbieter (www.gluecksspiel-whitelist.de). Teilnahme ab 18 Jahren.