DauerTipp von WestLotto: Keine Ziehung mehr verpassen

Ganz gelassen: Wer einen DauerTipp spielt, muss sich um nichts mehr kümmern – die Glückszahlen nehmen automatisch an jeder gewünschten Ziehung teil.

Essen. Wer einen DauerTipp von WestLotto hat, kann sich entspannt zurücklehnen – damit werden keine Ziehungen mehr verpasst.

Die Tipps werden nur einmal abgegeben und nehmen dann automatisch an den gewünschten Ziehungen von LOTTO 6aus49, Eurojackpot, der Glücksspirale oder KENO teil – inklusive aller Sonderauslosungen. Auch die Teilnahme an den Ziehungen der Zusatzlotterien Spiel 77 und SUPER 6 (bei LOTTO, Eurojackpot und der Glücksspirale) sowie plus 5 (bei KENO) und Sieger-Chance (bei der GlücksSpirale) ist möglich, sofern sie entsprechend markiert worden sind. Weiter unten werden Möglichkeiten aufgezeigt, wie ein DauerTipp eingerichtet werden kann.

WestLotto-Annahmestelle

Für den DauerTipp wird hier der Spielschein des gewünschten Spiels wie gewohnt ausgefüllt und das Feld „DauerTipp“ inklusive der Spieltage angekreuzt. In den Annahmestellen gibt es außerdem Formulare für Einzugsermächtigungen, damit die Einsätze inklusive Bearbeitungsgebühren pünktlich abgebucht werden können.

WestLotto-Internetseite

Der DauerTipp kann auch ganz bequem auf www.westlotto.de eingerichtet werden. Dort gibt es außerdem die Möglichkeit, für LOTTO 6aus49 oder Eurojackpot einen Jackpot-DauerTipp einzurichten. Dabei wird ausgewählt, ab welcher Jackpot-Höhe die Tipps teilnehmen sollen. Sobald der Jackpot die gewünschte Höhe erreicht hat, wird der Spielschein automatisch gespielt.

Dauer-QuickTipp

Wer lieber mit immer wieder neuen Zahlen spielen möchte, nutzt den Dauer-QuickTipp. Per Zufall werden dann bei jeder Spielabgabe, die automatisch erfolgt, neue Gewinnzahlen vergeben. Spielteilnehmer haben hier die Wahl, jede Woche mit neuen Zahlen teilzunehmen oder alle zwei, drei, vier oder fünf Wochen. Auch die Losnummer, die für die Zusatzlotterien relevant ist, wird dann immer neu gebildet.

Teilnahme

Wer sein Glück bei LOTTO 6aus49, Eurojackpot, der GlücksSpirale oder KENO probieren möchte, kann seinen Spielauftrag – als DauerTipp oder als Normalschein – in jeder WestLotto-Annahmestelle und unter www.westlotto.de abgeben.