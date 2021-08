LOTTO 6 aus 49 Chance auf Mehrfachgewinne: Per System-Spiel zum Volltreffer

Essen. Bei LOTTO 6aus49 geht man davon aus, dass jeweils sechs Zahlen angekreuzt werden. Per Systemspiel können aber auch mehr Kreuzchen gesetzt werden.

Sieben, acht oder neun? Wer an LOTTO 6aus49 denkt, geht davon aus, dass jeweils sechs Zahlen angekreuzt werden. Das ist natürlich richtig – beim Normaltipp. Per Systemspiel können allerdings auch mehr als sechs Kreuzchen gesetzt werden. Das erhöht die Chance auf Mehrfachgewinne. Beim Voll-System 008 werden beispielsweise acht Zahlen markiert, die zu 28 Kombinationen zusammengezogen werden – ein Tipp hat dann also 28 Gewinnchancen.

Mehrere Varianten

WestLotto bietet mehrere Varianten des Systemspiels an. Es gibt Voll- und Teil-Systeme sowie System-Anteile. Während bei den Voll-Systemen alle rechnerisch möglichen Kombinationen berücksichtigt werden, ist es bei den Teil-Systemen – wie die Bezeichnung bereits ausdrückt – nur ein Teil davon. Mit einem System-Anteil schließlich erwirbt der Tipper bis zu fünf Anteile an einem hohen Voll-System – und teilt sich den Gewinn entsprechend.

Aktuell befinden sich bei LOTTO 6aus49 für die nächste Ziehung am kommenden Mittwoch (25. August) rund sieben Millionen Euro in der Klasse 1 (Chance 1: rd. 140 Millionen). Auch im zweiten Rang hat sich mit rund fünf Millionen Euro ein zweiter Jackpot aufgebaut. Mit einer Gewinnwahrscheinlichkeit von 1 zu rund 16 Millionen die zusätzliche Chance auf einen mehrfachen Millionentreffer mit „Sechs Richtigen“. Da könnte sich ein SystemTipp mit etwas Glück besonders lohnen.

Und so können Sie einen SystemTipp online unter www.westlotto.de abgeben:

How to: LOTTO 6aus49 Voll-System spielen

>>> Info

Keine Spielteilnahme unter 18 Jahren. Glücksspiel kann süchtig machen! Hilfe und Beratung unter:

Landesfachstelle Glücksspielsucht NRW - Telefon: 0 800-0 77 66 11 (kostenlos)

Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA); Telefon: 0 800-1 37 27 00 (kostenlos)