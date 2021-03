Warum Ex-Schalker Tedesco ein „sehr wichtiger Trainer“ für Goretzka war

München. Bayern-Star Leon Goretzka, der ehemalige Königsblaue, glaubt, dass es „keinen Fußball-Fan in Deutschland gibt, der Schalke den Abstieg wünscht“.

Ob es ihm besonders gutgetan hat, gegen Borussia Dortmund zu treffen? Mit dem FC Bayern München den BVB am Samstagabend nach 0:2-Rückstand mit 4:2 zu schlagen? Das ist sehr wahrscheinlich. Und auch wenn ihn viele Fans des FC Schalke 04 seit seinem Abgang zum deutschen Rekordmeister nicht mehr sonderlich mögen, sorgt sich Nationalspieler Leon Goretzka um seinen ehemaligen Verein.

„Es tut im Moment weh, wie bei allen, die mit Schalke verbunden sind. Man will es nicht wahrhaben“, hat Leon Goretzka im Interview mit bundesliga.com gesagt. „Ich will nicht über die Gründe reden, das kann ich auch gar nicht, weil ich so weit weg bin.“

Leon Goretzka: „Schalke ist ein toller Verein, der in die Bundesliga gehört“

Aber? „Es gibt keinen Fußball-Fan in Deutschland“, behauptet Leon Goretzka, „der Schalke den Abstieg wünscht. Es ist ein toller Verein, der in die Bundesliga gehört und das repräsentiert, was die Bundesliga ausmacht. Wir müssen auf das Beste hoffen.“

In diesem Gespräch mit bundesliga.com hat Leon Goretzka auch über die Trainer gesprochen, die ihn geprägt haben – wie zum Beispiel Christian Britscho, und Dariusz Wosz in der Jugend beim VfL Bochum. Oder Jogi Löw in der Nationalmannschaft und Hansi Flick jetzt beim FC Bayern München.

Leon Goretzka: „Domenico Tedesco war definitiv ein sehr wichtiger Trainer für mich“

Allerdings fällt auch der Name eines Schalke-Trainers. „Domenico Tedesco“, sagt Leon Goretzka, „war definitiv ein sehr wichtiger Trainer für mich, als ich auf Schalke war. Er hat mir taktisch viel beigebracht, und wir hatten eine sehr erfolgreiche Zeit zusammen. Wir waren Vizemeister bei Schalke.“

Leon Goretzka, der in Bochum geboren ist, hat für den FC Schalke 04 zwischen 2013 und 2018 insgesamt 147 Pflichtspiele absolviert (19 Tore) und ist während dieser Zeit zu einem vielversprechenden Mittelfeld-Spieler nicht nur in Deutschland, sondern in Europa geworden.

Inzwischen gehört der 26-Jährige, dessen Wert transfermarkt.de auf 40 Millionen Euro beziffert, beim FC Bayern München zum absoluten Stammpersonal und zu den Leistungsträgern des Klubs von der Isar. (AHa)

