Skelett-Fund in Dortmund: Wie ist dieser Mensch gestorben?

Dortmund. Mehr als 30 Knochenteile und ein Loch im Schädel: Wie ist der Mensch gestorben, dessen Überreste man kürzlich in Dortmund fand? Eine Spurensuche.

Er hat die menschliche Vergänglichkeit überstanden. Ein Goldzahn steckt noch immer in dem Unterkieferknochen, der auf dem Tisch des Obduktionsraumes liegt. Dr. Katharina Jellinghaus (35) hat ihn ebenso aus einem von drei großen braunen Säcken gezogen wie rund 30 weitere Knochenteile, die sich nun vor ihr auftürmen.

Für die Rechtsmedizinerin ist das – wenn man das im Zusammenhang mit dem Tod sagen kann – ein Glücksfall: „Dass man ein so gut erhaltenes Skelett findet, kommt wirklich nicht oft vor. Meistens hat man zwei oder drei Knochenteile, aber über 30? Das ist schon fast sensationell.“ Diese Teile sind nun der Hebel für die Entschlüsselung des Todes: Wie ist dieser Mensch ums Leben gekommen?

Der Obduktionsraum der Dortmunder Rechtsmedizin sieht aus wie im Tatort. Das Licht wirkt kalt und steril. Der Obduktionstisch aus Metall nimmt den Raum förmlich ein. Aus den Wänden kommen Wasserhähne, an denen Gartenschläuche angebracht sind. Daneben eine Tafel, auf der Informationen zu einzelnen Organen der letzten Obduktion aufgelistet sind. „Leber: 2275 Gramm, Nieren: 330 Gramm“.

Dortmund: Skelett bei Bauarbeiten gefunden

Hier werden Verstorbene oder deren Überreste untersucht, um der genauen Todesursache auf die Spur zu kommen. Nicht nur aus Dortmund, sondern aus der ganzen Region. Oftmals geht es um aktuelle Fälle, um Kapitalverbrechen oder unklare Todesfälle, die sich gerade ereignet haben. Aber eben auch um Funde von Skelett-Teilen.

Wie etwa vor zwei Jahren, als in Hagen auf einer Großbaustelle ein Schädel und Knochenteile gefunden wurden. Alles weist hier auf ein erst wenige Jahre zurückliegendes Gewaltdelikt hin. Oder aber der Schädelfund in Obermarsberg im Sauerland vor zweieinhalb Jahren. Auch hier war Dr. Katharina Jellinghaus die Gutachterin. Und mit Hilfe von Spezialisten aus Mannheim konnte sie nachweisen, dass es sich nicht um das Opfer eines Serienmörders aus den 1980er Jahre handelte, sondern der Schädel schon rund 650 Jahre alt war.

Nun aber muss sich die 35-Jährige im Auftrag der Staatsanwaltschaft Dortmund um eben jene mehr als 30 Skelett-Teile kümmern, die Bauarbeiter vor wenigen Tagen bei Kanalarbeiten am Heiligen Weg in Dortmund gefunden hatten. Die Ärztin, die seit 2017 bei der Dortmunder Rechtsmedizin tätig ist, hat die Teile aus den drei braunen Säcken auf dem Tisch so angeordnet, dass ein menschliches Skelett erkennbar ist. Und muss die angesichts dessen banal erscheinende Frage klären, ob es sich tatsächlich um einen Menschen handelt. Nach wenigen Blicken ist klar: Es kann sich nur um Knochen eines Menschen handeln. „Das erkennt man am Schädel. Theoretisch könnte es sich auch um eine Affen-Art handeln, aber das wäre in unseren Breitengraden sehr unrealistisch.“ Ungewöhnlich: Der Schädel weist im Bereich der rechten Schläfe ein Loch auf.

Jellinghaus schaut sich nun weitere Knochenteile genauer an, packt sie mit Gummihandschuhen an und spricht immer wieder ihre Beobachtungen und Schlussfolgerungen in ein Diktiergerät. Sie widmet sich besonders den Oberschenkel- und Wirbelknochen. „Daran lassen sich weitere wichtige Merkmale erkennen, wie zum Beispiel das Geschlecht des Verstorbenen, sein Alter und wie lange er da schon gelegen haben muss“, so die Expertin.

Es müsse sich „mit hoher Wahrscheinlichkeit“ um einen Mann handeln. „Der Schädelknochen weist darauf hin. Männer haben eher eine fliehende Stirn, Frauen eine gerade.“ Und wie alt war er? „Deutlich über 60“, sagt sie. Erkennen könne man das an Einkerbungen der Wirbelsäulenfragmente.

Obduktion in Dortmund: Ist es ein Einschussloch?

Wie lange der Verstorbene dort lag, kann Jellinghaus ungefähr eingrenzen: „Ich schätze, dass es mehrere Jahrzehnte sind.“ Die entscheidende Frage ist aber: Wie starb der Mann? Hat das Loch im Schädel etwas damit zu tun? Ein Einschussloch? „Das kann man nur im Labor feststellen. Es kann auch sein, dass das Loch aufgrund der Lagerungsumstände entstanden ist, denn an der Schläfe ist der Schädelknochen nur wenige Millimeter dick.“

Weiter nachgehen will die Staatsanwaltschaft dem Fall jedoch nicht. „Wir gehen davon aus, dass der Verstorbene zum Ende des Zweiten Weltkriegs bei einem Luftangriff ums Leben gekommen ist“, sagt der Dortmunder Staatsanwalt Jörg Schulte-Göbel: „Dabei handelt es sich natürlich auch in gewisser Weise um ein Kapitaldelikt, aber eine weitere Nachverfolgung würde wenig Sinn machen.“ Um den Fundort herum seien noch weitere Teile gefunden worden, die aus dieser Zeit stammen könnten. Etwa ein Kochtopf aus dem Jahr 1944 oder 1945. „Ein Stadtarchäologe war vor Ort und hat die Vermutung angestellt.“

Die Überreste eines Opfers des Zweiten Weltkriegs liegen also mit hoher Wahrscheinlichkeit hier. Von einem Mensch, der kein würdiges Grab gefunden hat. Aber nicht nur der Goldzahn hat die Jahrzehnte überstanden. Sondern auch eine kaum beschädigte Oberkiefer-Vollprothese, die nun auf dem kalten Tisch der Rechtsmedizin liegt.