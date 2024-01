Schnee in Südwestfalen: Präsenzunterricht fällt aus

Arnsberg Die Verantwortlichen der Bezirksregierung Arnsberg reagieren auf die angekündigten starken Schneefälle in der Region.

Schule fällt aus in Südwestfalen, zumindest in den Klassenräumen: Die Bezirksregierung Arnsberg hat entschieden, dass an diesem Mittwoch der Präsenzunterricht in allen Schulformen in den Kreisen Olpe und Siegen-Wittgenstein, im Hochsauerlandkreis sowie im Märkischen Kreis ausfällt. Grund sind die vom Deutschen Wetterdienst (DWD) vorhergesagten starken Schneefälle in der Region.

„In welcher Form die Schulen Distanzunterricht anbieten, liegt in ihrer Entscheidungsgewalt“, sagte Bezirksregierungssprecher Christoph Söbbeler. Die Lehrerinnen und Lehrer sollen - wenn es die Witterungsverhältnisse erlauben - an diesem Tag zur Schule kommen. Für Schülerinnen und Schüler, die die kurzfristige Absage des Präsenzunterrichts nicht mitbekommen haben, soll es ein Betreuungsangebot geben.

Im Laufe des Vormittags sei in südlichen Landesteilen mit starkem Schneefall zu rechnen, sagte am Dienstag eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Der DWD erwartet demnach insbesondere im Sieger- und im Sauerland bis zu 25 Zentimeter Neuschnee innerhalb von 24 Stunden. Die Schneefallgrenze in NRW verlaufe in etwa entlang der Linie südliches Ruhrgebiet - Paderborn - Warburg, sagte die Sprecherin. (mit dpa)

