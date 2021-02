Schalke: Warum Gross ein kampfbetontes Spiel erwartet

Gelsenkirchen. Schalke 04 tritt am Samstag beim 1. FC Union Berlin an. Trainer Christian Gross erwartet ein kampfbetontes Spiel in der Alten Försterei.

Ein besonders schönes Spiel erwartet Trainer Christian Gross nicht, wenn das Bundesliga-Schlusslicht Schalke 04 am Samstag (18.30 Uhr/Sky) beim 1. FC Union Berlin antritt. „Es wird kampfbetont“, sagte Gross auf Anfrage dieser Zeitung und ergänzte: „Es wird ein Spiel, in dem der Ball nicht nur auf dem Boden ist. Es wird einige Kopfballduelle geben.“ Der Gegner, immerhin Tabellenneunter, sei inzwischen mehr als nur „Körpergröße plus Standardsituationen“. „Diese Mannschaft zeichnet Stabilität aus“, sagte Gross.